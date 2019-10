Panorama du forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 4e Forum national des agriculteurs, consacré aux opportunités et défis générés par les accords commerciaux CPTPP et EVFTA, eu lieu le 11 octobre à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les participants ont discuté des effets positifs et négatifs de l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP) et de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) sur la production agricole et les exportations de produits agricoles du pays.

Selon plusieurs experts, via ces deux accords, les produits agricoles vietnamiens pourront avoir accès à 37 marchés d’une population de plus d’un milliard de personnes. Toutefois, ces accords posent pas moins de défis au secteur agricole vietnamien qui devra répondre à des exigences élevées pour accéder à ces marchés.

Le CPTPP a été signé en mars 2018 au Chili. Il regroupe 11 pays de l’Asie-Pacifique : Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. Ces pays représentent environ 13% du PIB mondial avec une population totale de près de 500 millions de personnes.

L’EVFTA a été signé en juin 2019 à Hanoï. Dès son entrée en vigueur, 99% des droits de douane sur les transactions bilatérales seront supprimés. Cet accord établit des normes élevées en termes de garantie de la sécurité au travail, de protection de l’environnement et des consommateurs.-VNA