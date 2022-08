Lors de la cérémonie de célébration des 77 ans de la diplomatie vietnamienne à Genève. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le 29 août, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse), a organisé une cérémonie marquant le 77e anniversaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le 28 août 1945, le ministère des Affaires étrangères fut créé avec la fondation du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Le président du gouvernement provisoire, Ho Chi Minh, fut également le premier chef de la diplomatie moderne du Vietnam.

Photo: VNA

Lors de la cérémonie, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a affirmé que le Vietnam était un membre responsable de la communauté internationale.

La diplomatie a apporté des contributions importantes au développement et à l’approfondissement des relations entre le Vietnam et d’autres pays, ainsi qu’aux contributions du Vietnam aux organisations et forums internationaux importants…, a-t-elle déclaré.-VNA