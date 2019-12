Hanoi (VNA) – Depuis sa fondation le 22 décembre 1944, l’Armée populaire du Vietnam (APV) s’est sans cesse renforcée pour devenir aujourd’hui une force de stabilisation en Asie du Sud-Est, a déclaré le général Amarjeet Singh Bedi, directeur de l’Agence indienne du renseignement.

Le général Amarjeet Singh Bedi, directeur de l’Agence indienne du renseignement, lors de la cérémonie organisée 20 décembre à New Delhi. Photo: VNA



Le responsable a fait cette déclaration lors de son intervention en tant qu’invité principal à la cérémonie organisée, vendredi soir 20 décembre à New Delhi, par l’ambassade du Vietnam pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l’APV et publier le Livre blanc sur la défense nationale 2019.



D’après le général indien, l’Inde et le Vietnam sont les garants de la sécurité et de la stabilité en Asie du Sud-Est. L’Inde souhaite élever le niveau de ses relations bilatérales avec le Vietnam pour la prospérité et le développement commun, a-t-il affirmé.

A Maputo, l’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Lê Huy Hoàng, et la communauté vietnamienne dans ce pays ont rencontré et félicité le personnel de Movitel, coentreprise entre le groupe des télécommunications de l'APV (Viettel) et la société mozambicaine SPI.



Lors de cet événement tenu en l’honneur du 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale et du 75e anniversaire de la fondation de l’APV, le diplomate a souligné le grand rôle de l’Armée populaire du Vietnam dans les résistances pour le salut national et le processus de rénovation, de développement et d’intégration internationale du Vietnam. - VNA