Cérémonie d'inauguration de la maison commémorative du village Moncada-Cuba. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) - Le Comité populaire de la province méridionale de Ben Tre a organisé le 6 septembre une cérémonie au village de Moncada, commune de Luong Hoa, district de Giong Trom, pour marquer le 70e anniversaire du soulèvement de La Moncada du peuple cubain (26 juillet 1953-26 juillet 2023).

La cérémonie a été honorée par la présence de Mme Nguyen Thi Kim Ngan, ancienne présidente de l'Assemblée nationale et ancienne présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba.

Lors de l'événement, le président du Comité populaire provincial de Ben Tre, Tran Ngoc Tam, a souligné que l'attaque de la forteresse de Moncada avait été un événement historique important, marquant le début de la lutte pour l'indépendance et la liberté de la nation cubaine, ainsi qu'un jalon important de la Révolution cubaine vers la victoire finale le 1er janvier 1959.

Le Vietnam et Cuba se tiennent toujours côte à côte dans la cause d’édification et de la protection du socialisme dans chaque pays malgré la grande distance géographique, a-t-il rappelé, ajoutant que les relations d'amitié spéciale entre les deux pays étaient un atout inestimable que le Parti, l'État et le peuple des deux pays s'efforcaient de préserver, de protéger et de cultiver.

Mme Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, a exprimé sa joie que l'un des événements les plus importants de l'histoire cubaine soit solennellement célébré à Ben Tre. Les relations spéciales entre le Vietnam et Cuba se sont développées au cours des dernières années, et que les deux pays se soutiennent dans tous les domaines. Elle est convaincue que la solidarité et l'amitié entre les deux pays se renforceront et obtiendront de meilleurs résultats à l'avenir.

Plantation d'arbres à la maison commémorative du village Moncada-Cuba. Photo: VNA



A cette occasion, la province de Ben Tre a inauguré la maison commémorative du village Moncada-Cuba dans le hameau de Phong Dien, commune de Luong Hoa, district de Giong Trom. -VNA