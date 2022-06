New York (VNA) – Les missions permanentes du Vietnam et du Cambodge auprès de l’ONU ont co-organisé vendredi 24 juin à New York une cérémonie pour marquer les 55 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

L’ambassadeur vietnamien Dang Hoàng Giang (à gauche) et son homologue cambodgien Sovann Ke à New York, le 24 juin. Photo : VNA

L’ambassadeur Sovann Ke, représentant permanent du Cambodge auprès de l’ONU, a apprécié la bonne coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la politique, du développement, de l’économie, du commerce et des échanges populaires, ainsi que l’étroite coordination entre les deux délégations.

Il a exprimé sa gratitude au Vietnam pour l’aide sincère du peuple vietnamien, en particulier des soldats volontaires vietnamiens, pour aider le peuple cambodgien à se défaire du régime génocidaire de Pol Pot.

Le diplomate cambodgien a également informé son homologue vietnamien Dang Hoàng Giang des priorités et des activités présidées par le Cambodge en tant que président du Comité de l’ASEAN à New York en 2022.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a rappelé les jalons des relations bilatérales, affirmant que malgré de nombreux défis et vicissitudes de l’histoire, la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge se sont consolidées et développées sans cesse.

Le diplomate vietnamien s’est engagé à s’efforcer de préserver et de promouvoir le bien précieux commun des deux pays pour mériter les contributions et les sacrifices des générations précédentes.

Il a également affirmé que la mission vietnamienne continuera à travailler en étroite collaboration avec la partie cambodgienne pour contribuer à développer davantage les relations bilatérales afin de répondre aux aspirations et aux intérêts des deux peuples et de contribuer aux travaux communs de l’ONU. – VNA