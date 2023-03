Hanoi (VNA) - L’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) a organisé samedi 25 mars à Hanoi une cérémonie pour célébrer le 52e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili.

L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet avec les délégués lors de la cérémonie, à Hanoi, le 25 mars. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, la présidente de la VUFO, l’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, a souligné les principales étapes des relations entre le Vietnam et le Chili et a exprimé sa confiance dans les perspectives prometteuses des relations bilatérales à l’avenir.La VUFO et l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-Chili se coordonneront étroitement avec les ambassades des deux pays et leurs partenaires chiliens pour organiser des activités d’échange et de coopération afin de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, a-t-elle indiqué.Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a déclaré à l’événement que l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays le 25 mars 1972 avait ouvert un nouveau chapitre pour les relations bilatérales.Il a souligné qu’au cours des 52 dernières années, les deux parties ont enregistré de nombreuses réalisations importantes en matière de coopération, notamment l’établissement du partenariat global en 2007, la signature de l’Accord de libre-échange bilatéral en 2011, le lancement de mécanismes de coopération et l’adhésion conjointe à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2018. Les deux pays ont régulièrement effectué de nombreuses visites pour renforcer la confiance et approfondir les relations bilatérales.Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Chili s’est élevé à 2,15 milliards de dollarsen 2022, en hausse de 9% sur un an. Des accords de coopération dans divers domaines ont été effectivement mis en œuvre, apportant des avantages pratiques aux deux pays. En outre, les deux parties se sont étroitement coordonnées et se sont soutenues dans les organisations internationales et les forums multilatéraux.Le Vietnam se réjouit d’accueillir le président chilien Gabriel Boric lors de sa prochaine visite à Hanoi, qui devrait approfondir davantage les relations Vietnam-Chili, a déclaré Hà Kim Ngoc.L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a déclaré que la coopération bilatérale avait été promue dans de nombreux domaines et qu’il restait de la marge pour un développement plus important. Elle a exprimé son espoir que les relations entre le Vietnam et le Chili se développent non seulement entre les gouvernements et les législatures des deux pays, mais aussi entre leurs localités et leurs peuples. – VNA