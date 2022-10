Hanoi (VNA) - Les 25 ans de présence de la délégation Wallonie-Bruxelles ont été fêtés, lundi soir à l’Opéra de Hanoi, avec un an de retard à cause de la pandémie de Covid-19.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu; le chef de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam Nicolas Derveaux; le ministre-président de cette communauté française de Belgique Pierre-Yves Jeholet et le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông (de gauche à droite). Photo: VOV

Présent, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de cette communauté française de Belgique a souligné que le Vietnam était l'un de ses partenaires les plus importants dans la région.

«Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir pour fêter le 25e anniversaire de la présence de la Délégation Wallonie-Bruxelles ici au Vietnam. Vous savez que nous n’avons pas une délégation partout dans le monde. C’est la seule délégation en Asie, ça veut dire l’importance des relations entre le Vietnam et la Belgique et le Vietnam-Wallonie-Bruxelles en particulier.»



De son côté, Nguyên Minh Vu, l’assistant du ministre des Affaires étrangères souhaite que les deux parties intensifient davantage leur coopération bilatérale.



«Fort de ces résultats obtenus au cours de ces dernières années, nous attendons de nouvelles opportunités de coopération, tant au niveau bilatéral qu’au niveau multilatéral. Je pense à l’étroite collaboration entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, notamment dans la diffusion des valeurs de la diversité, de l’égalité, du respect et de la solidarité», a-t-il souligné. - VOV/VNA