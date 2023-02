La baie d’Ha Long du Vietnam a été élue parmi les dix plus belles destinations touristiques au monde de 2022, par le site touristique canadien The Travel.

Le magazine américain Travel & Leisure vient de classer l'ancienne ville de Hoi An de la province de Quang Nam (Centre) parmi les 25 meilleures villes touristiques au monde.

Nha Trang et Vung Tàu se sont classées respectivement 3e et 4e dans le top 10 des plages avec le plus de vues sur TikTok.