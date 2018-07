Vo Thi Chuc dans son épicerie à Hàm Liêm, province de Binh Thuân.

Photo: Hông Hiêu/VNA/CVN

Hanoi (VNA) - Dans la commune de Hàm Liêm, district de Hàm Thuân Bac, province de Binh Thuân, personne ne connaît Vo Thi Chuc, invalide de guerre qui pourtant, contribue considérablement aux activités caritatives de la localité.



Née à Hàm Liêm, issue d’une famille plutôt traditionnelle aux fortes valeurs patriotiques, Vo Thi Chuc est entrée dans l'Armée à l'âge de 19 ans et s’est enrôlée à la force de guérilla locale. Bien des années plus tard, avec les stigmates laissés par la guerre sur son corps, elle retourne vivre dans son village natal. Sur le lopin de terre familial, la jeune femme commence à édifier sa nouvelle vie.



À ce moment là, elle vivait essentiellement des subventions de l'État. Les conditions de vie étaient encore modestes. Mme Chuc a alors décidé d’ouvrir une petite épicerie pour pouvoir joindre les deux bouts. Grâce à son assiduité, sa patience mais également son flair, la petite épicerie prospère de jour en jour.



À l’heure actuelle, la boutique est devenue un des magasins principaux de la commune fournissant presque tous les produits et marchandises nécessaires aux habitants locaux. Cette échoppe rapporte dorénavant à sa patronne un revenu stable s’élevant à des dizaines de millions de dôngs par mois.



Une fois que ses conditions de vie se sont vues améliorées, Mme Chuc a décidé consacrer son temps à venir en aide et soutenir les défavorisés de la commune. "J’ai survécu à la guerre, j'ai eu plus de chance que mes camarades, tombés au combat. Ainsi, je pense que c’est mon devoir de partager avec les gens malchanceux et les pauvres", a confié Mme Chuc.



Contribuer plus à soutenir les foyers les plus démunis



Pour aider les villageois en difficulté, Mme Chuc et son fils ont ainsi décidé d’investir dans la mise en place d’un marché en plein air (connu sous le nom de marché Tân Nông) qui regroupe près de 30 commerçants. Selon un habitant du coin, ce marché répond à la demande et aux besoins des habitants des 1er et 2e hameaux de la commune de Hàm Liêm et des alentours.

Cette invalide de guerre est toujours prête à participer aux activités philanthropiques de la localité. Photo: Hông Hiêu/VNA/CVN



De plus, grâce aux profits collectés par son épicerie pendant ces dix dernières années, cette femme au grand cœur verse actuellement des allocations mensuelles à cinq personnes en difficulté, d'un montant de 300.000 dôngs/personne par mois. Elle a également remis des bourses à de nombreux élèves pauvres dans la région.



Avec le temps, l'épicerie de Mme Chuc est devenue une adresse habituelle mais surtout incontournable pour ceux qui désirent participer aux activités de charité. Chaque mois, la philanthrope fait également des dons à la Croix-Rouge locale, à partir de collectes de la famille de Mme Chuc mais aussi de ses clients, afin de contribuer toujours plus à venir en aide aux foyers les plus démunis.



"Mme Chuc a notablement contribué aux activités caritatives de la commune. Pour chaque action lancée sur l'ensemble de la localité, elle est toujours prête à prendre les devants", a fait savoir le président de l'Association des anciens combattants de la commune de Hàm Liêm, Luong Ngoc Thành.



Ces dernières années, le corps meurtri mais le cœur rempli, Vo Thi Chuc a ainsi aidé nombre d’habitants à surmonter les difficultés de la vie. Ses activités humanitaires ont été mises à l'honneur lors de la cérémonie tenue dans la province célébrant les collectivités et les individuels dans le mouvement "L’idéologie, la vertu et le style du Président Hô Chi Minh", pour la période 2016 - 2018. -CVN/VNA