Photo de famille de l’épouse du Premier ministre vietnamien, Tran Nguyet Thu (deuxième à partir de la droite) et l’épouse du Premier ministre japonais , Suga Mariko (au milieu). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 18 au 20 octobre, l’épouse du Premier ministre japonais, Suga Mariko, et l’épouse du Premier ministre vietnamien, Tran Nguyet Thu, ont visité lundi des sites historiques et culturels de la capitale vietnamienne.

Elles ont visité Van Mieu ou Temple de la Littérature, construit en août 1070 et dédié au culte de Confucius, et flanqué de Quôc Tu Giam, la première université du Vietnam.

Dans l’après-midi, Mme Suga Mariko a visité le Musée des femmes du Vietnam pour étudier l’histoire, des patrimoines culturels et la vie des femmes vietnamiennes à différentes époques. Elle a exprimé son admiration envers les femmes vietnamiennes pour leurs bons caractères transmis de génération à génération. Leurs contributions silencieuses ont créé les valeurs morales traditionnelles "héroïque - indomptable - bonne et honnête - entreprenante" des femmes vietnamiennes.

Le Japon et le Vietnam ont officiellement établi des relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Le Japon est le quatrième partenaire commercial du Vietnam, le plus grand fournisseur d’aide publique au développement (APD), le deuxième investisseur et le troisième partenaire touristique.

En 2002, les deux pays ont établi un partenariat de confiance et de stabilité durable. En 2009, ils ont porté leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique et en 2014, et ont convenu d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité de l’Asie.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre Suga Yoshihide et de son épouse intervient dans le contexte de développement heureux du partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon dans de nombreux domaines. Leur confiance politique se renforce de plus en plus, des visites et contacts à tous les niveaux sont régulièrement maintenus via les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. -VNA