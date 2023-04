Mme Phan Thi Thanh Tam (droite), épouse du président Vo Van Thuong, et Mme Linda Hurley, épouse du gouverneur général australien David Hurley, visitent l' Académie nationale de musique : Photo: VNA

Photo: VNA

Hanoï, 4 avril (VNA) - Phan Thi Thanh Tam , épouse du président Vo Van Thuong, et Linda Hurley, épouse du gouverneur général australien David Hurley, ont visité l'Académie nationale de musique du Vietnam le 4 avril à Hanoï.Après avoir assisté à des cours et à des spectacles à l'Académie, Linda Hurley a remercié le Vietnam, Phan Thi Thanh Tam et le personnel et les étudiants de l'Académie pour leur accueil chaleureux, et a exprimé sa forte croyance en la force de la musique, affirmant qu'elle apporte le bonheur à tout le monde et relie les gens.Elle a exprimé son espoir que les relations de coopération entre le Vietnam et l'Australie se resserrent à l'avenir. Linda Hurley et son mari, le gouverneur général David Hurley, sont arrivés à Hanoï le 3 avril pour une visite d'État à l'invitation du président Vo Van Thuong.Il s'agit du premier dirigeant étranger effectuant une visite d'État au Vietnam en 2023, et aussi du premier invité national que le président Vo Van Thuong a reçu dans ses nouvelles fonctions. La visite fait partie des activités de célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie.Cette visite, qui marque une étape importante dans l'année de célébration des relations diplomatiques entre le Vietnam et l' Australie , devrait contribuer à renforcer davantage les relations bilatérales et la confiance stratégique entre les deux pays.- VNA