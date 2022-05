L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo et ses élèves. Photo: VFF



Hanoi (VNA) - L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo a officiellement annoncé mercredi 4 mai la liste de 21 footballeurs pour les SEA Games 31 (31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est).

La sélection nationale masculine U23 participant aux SEA Games 31 comprend trois gardiens de but (Nguyên Van Toan, Quan Văn Chuân, Trinh Xuân Hoang), huit défenseurs (Luong Duy Cuong, Phan Tuân Tai, Lê Van Xuân, Vu Tiên Long, Bui Hoang Viêt Anh, Lê Van Đô, Nguyên Thanh Binh, Nhâm Manh Dung), sept milieux de terrain (Dung Quang Nho, Nguyên Hai Long, Dô Hung Dung, Nguyên Hoang Duc, Huynh Công Dên, Ly Công Hoàng Anh, Nguyên Trong Long), et trois attaquants (Nguyên Tiên Linh, Hô Thanh Minh et Nguyên Van Tung).

Trois joueurs de plus de 23 ans de l’équipe nationale sont Dô Hung Dung, Nguyên Hoang Duc et Nguyên Tiên Linh.

Selon les règlements des Sea Games 31, chaque équipe nationale peut remplacer jusqu'à 15 joueurs au cas où quelqu'un touche le Covid-19. Cependant, les membres remplacés ne peuvent en aucun cas revenir dans l'équipe, même après s'être remis du Covid-19.

L'équipe des moins de 23 ans du Vietnam est présente Phu Tho pour se préparer pour les SEA Games 31, où elle jouera contre l’Indonésie, les Philippines, le Myanmar et le Timor Leste du groupe A. Tous ses matches se dérouleront sur le stade de Viêt Tri.

Le Vietnam est champion en titre du football masculin aux SEA Games, qui stipule que la limite d'âge pour les équipes est de moins de 23 ans plus jusqu'à trois joueurs plus âgés pour chaque équipe.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.



Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les hôtes des Philippines. -VNA