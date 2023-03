Un spectacle à l'Université « Ca' Foscari » de Venise le 25 février 2022. Photo : VNA

Le professeur Pietro Masina de l'Université de Naples - L'Orientale, également rédacteur en chef du European Journal of East Asian Studies. Photo : VNA

Rome (VNA) - La langue vietnamienne sera enseignée à partir de l'année prochaine dans deux universités en Italie que sont l'Université de Naples - L'Orientale et l'Université « Ca' Foscari » de Venise.C’est ce qu’a annoncé le professeur Pietro Masina de l'Université de Naples - L'Orientale, également rédacteur en chef du European Journal of East Asian Studies, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973).Selon lui, l’enseignement du vietnamien comme une matière linguistique officielle aidera les étudiants de l'Université de Naples - L'Orientale à mener des recherches profondes sur le Vietnam en étudiant le vietnamien pendant cinq ans.Lors des cours pilotes, la langue vietnamienne a reçu une grande attention de la part des étudiants, a-t-il dit, ajoutant que son université organisait également des événements communautaires pour présenter la culture vietnamienne en collaboration avec le Consul honoraire du Vietnam à Naples.Depuis de nombreuses années, l'Université de Naples - L'Orientale a participé à des projets d’études et des activités éducatives avec le Vietnam. Il entretient une coopération étroite avec l'Académie vietnamienne des sciences sociales et certaines universités.S’agissant des relations entre l’Italie et le Vietnam, le professeur Pietro Masina a dit qu’au cours des 50 dernières années, les relations bilatérales s’étaient approfondies dans divers domaines, de l’économie à la culture en passant par les sciences. De nombreuses universités italiennes renforcent leur coopération avec des partenaires vietnamiens, a-t-il souligné.En ce qui concerne la coopération bilatérale dans l’avenir, le professeur italien a indiqué qu’elle continuerait à se développer. Dans le domaine économique, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) facilitera les activités commerciales et d'investissement. Le marché vietnamien s’avère de plus en plus attrayant pour les entreprises italie nne à mesure que son pouvoir d'achat national a augmenté, a-t-il remarqué.Les deux pays participent activement aux forums internationaux pour promouvoir le multilatéralisme et le dialogue pour la paix et la stabilité internationales, a constaté le professeur.-VNA