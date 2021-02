L’émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Koweït, Ngo Toan Thang, a présenté le 2 février ses lettres de créance à l’émir du Koweït, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.



Lors de la réception tenue après, l’émir du Koweït a déclaré apprécier les réalisations impressionnantes du Vietnam en termes de développement socio-économique, ainsi que les résultats positifs de la coopération entre les deux pays lors de ces dernières années.



Il s’est déclaré convaincu que l’ambassadeur Ngo Toan Thang contribuerait activement à la consolidation et au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays.



De son côté, l’ambassadeur vietnamien a transmis à l’émir du Koweït les salutations des dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens. Il a ensuite déclaré apprécier les efforts de médiation du Koweït dans la crise du Golfe, avant d’affirmer sa volonté de contribuer au développement des relations économiques entre le Vietnam et le Koweït, notamment à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1976-2021).



Le Vietnam et le Koweït ont établi leurs relations diplomatiques le 10 janvier 1976. Le Koweït était le premier pays du Golfe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.-VNA