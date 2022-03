Hanoi (VNA) - Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, Émir de Dubaï, vice-Président, Premier ministre des EAU a visité la Maison des expositions du Vietnam à l'Expo 2020 Dubaï (Emirats Arabes Unis-EAU).

Photo : VNA

Cet événement a marqué la plus haute reconnaissance du pays hôte, les Émirats arabes unis à l'Expo, aidant à diffuser l'image du Vietnam alors que cet événement a une grande importance médiatique à Dubaï et aux EAU.

Au cours de sa visite, le Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum a hautement apprécié la musique vietnamienne et a souhaité promouvoir la coopération entre les deux pays à travers des activités culturelles extérieures telles que des concerts, des échanges culturels, l'art culturel, la cuisine afin d'apporter l'image et la beauté, du peuple et de la culture des deux pays aux peuples vietnamien et des EAU et des amis internationaux.

Le Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum a hautement apprécié la musique vietnamienne. Photo : VNA

Plus tôt, la Maison des expositions du Vietnam a également eu l’honneur d’accueillir le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et Nguyên Manh Tuân, ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis.

Avec pour thème «Quintessence du passé, avenir radieux», l’espace d’exposition du Vietnam conduit les visiteurs internationaux à un voyage à travers le temps, avec une nature préservée et des avancées technologiques exceptionnelles.

La Maison des expositions du Vietnam a accepté l’invitation de l’Agence culturelle et artistique de Dubaï à assister au Festival d’art et de design qui aura lieu du 15 au 24 mars 2022. - VNA