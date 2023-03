La beauté majestueuse et ancienne de l’église en bois de Kon Tum. Photo : VNP/CVN

Hanoï (VNA) - L’église en bois de Kon Tum, construite il y a plus d’un siècle, présente une architecture qui allie le style roman à celui des maisons sur pilotis des Bahnar.



L’église en bois de Kon Tum, située au 13, rue Nguyên Huê, dans la ville de Kon Tum, province éponyme (hauts plateaux du Centre), est considérée comme un chef-d’œuvre de l’architecture catholique en bois du Vietnam et même de l’Asie du Sud-Est.



Édifiée en 1870, cette église, de plus de 700 m² a été achevée en 1918. Le prêtre français Josept Decrouille est à l’initiative de sa construction.



Construite en sên do (Shorea roxburghii), un bois précieux qui pousse dans les forêts du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), elle est décorée de motifs en bois précieux et comporte un clocher à quatre étages de 24 m de haut.



La toiture en pente, inspirée du toit des maisons communautaires sur pilotis des Ba Na, est soutenue par des colonnes rondes et les éléments de l’édifice sont liés les uns à les autres avec des tenons et mortaises, sans clous. Le plafond et les murs sont couverts par un mélange de terre et de paille, un matériau de construction traditionnel des hauts plateaux du Centre.



Ses vitraux multicolores retracent des passages de la Bible et l’inondent d’une lumière colorée. Les visiteurs sont impressionnés par sa majestueuse voûte. Elle est richement décorée avec des éléments romans mais aussi venant des minorités ethniques du Tây Nguyên. L’église de Kon Tum est la seule en bois d’architecture romane au Vietnam.



Elle comprend également un sanctuaire, une salle de réception, une salle d’exposition des mœurs et coutumes des ethnies, une maison sur pilotis et des ateliers de brocatelles, de broderie et de menuiserie. Elle attire de nombreux visiteurs par sa beauté harmonieuse, sa préservation de l’identité culturelle nationale, ses dignitaires et ses fidèles du diocèse de Kon Tum.



Un lieu paisible et somptueux



Les artisans de Binh Dinh, Quang Nam et Quang Ngai (Centre) ont travaillé pendant trois ans pour construire cet édifice. Ils ont utilisé une technique d’assemblage à tenon et mortaise qui a créé un mélange élégant d’influences asiatiques et occidentales, reflétant la rencontre entre la culture européenne et celle des hauts plateaux du Centre.



Ouverte tous les jours, l’église est un endroit très paisible, mais animé à Noël lorsque des milliers de catholiques de différentes ethnies se rassemblent pour célébrer la naissance de Jésus et participer à la foire annuelle des produits artisanaux.



Malgré son histoire centenaire, la beauté antique et époustouflante de l’église de Kon Tum n’a pas beaucoup changé au fil du temps. Les touristes peuvent admirer ce chef-d’œuvre de l’architecture en bois du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est, tout en en apprenant davantage sur cette paroisse, l’une des 27 églises romanes du Vietnam et la plus ancienne du Tây Nguyên.-CVN/VNA