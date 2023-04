Quang Ninh (VNA) – L’église de Trà Cô dans la ville de Mong Cai (Nord) rêvet des valeurs typiques de l’histoire, de la culture, de l’architecture et de l’art.

L’église de Trà Cô est ouverte au public. Photo: NDEL

Construite en 1911 dans la zone de Tràng Lô, quartier de Trà Cô, d’où son autre nom d’église Tràng Lô, elle est considérée comme l’une des plus belles églises du Vietnam.

Elle a été inscrite sur la liste des sites historiques et culturels et de beaux paysages de la province de Quang Ninh depuis 1996. Elle a été reconnue en tant que destination touristique de Mong Cai par le Comité populaire de la province de Quang Ninh en 2014.

Construite en architecture gothique avec de nombreux dômes pointus, elle présente en façade un clocher, un toit pointu en tôle ondulée et une porte en arc. Les deux extrémités du toit sont décorées par de nombreux motifs.

À l’intérieur de l’église, l’architecture est très harmonieuse avec des motifs décoratifs sculptés sur bois, portant l’apparence des cultures indigènes.

À des deux côtés, il y a 14 chemins de croix, illustrant la vie de Jésus. Une cloche en bronze de plus de 80 ans y est préservée. Depuis 2018, pour répondre aux besoins spirituels des gens locaux et des visiteurs, l’église de Tra Co a été rénovée. Elle a été inaugurée et a été mise en service à partir du 12 avril 2023.

Avant d’être restaurée, l’église de Trà Cô occupait une superficie de plus de 12.000 m2, s’étandant vers le Sud. La nouvelle église est bâtie sur les fondations de l’ancienne construction, avec un plan en forme de croix.

Sa nef mesure 68m de longueur et 16m de largeur. La hauteur du clocher est de 46,5m. Pham Thi Oanh, cheffe du Département de la culture et de l’information de la ville de Mong Cai, a déclaré que dans l’orientation du développement du secteur touristique de cette localité, la zone touristique nationale de Trà Cô est identifiée comme un centre touristique avec de nombreuses attractions touristiques, un fort potentiel et des avantages.

L’église de Trà Cô ainsi que la plage pittoresque de même nom et les sites historiques et culturels situés dans cette zone telles que la maison communale de Trà Cô, la pagode Nam Tho, le temple Thanh Mâu sont des destinations touristiques culturelles et religieuses connues non seulement pour les Vietnamiens, mais aussi pour les étrangers. – NDEL/VNA