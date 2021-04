Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) à la rencontre avec des électeurs du groupe d’habitation numéro 8, dans le quartier Diên Biên, arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire et l’antenne du Front de la Patrie du Vietnam du quartier Dien Bien, arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï, a tenu le 5 avril une conférence pour recueillir les opinions et procéder à un vote de confiance pour le président de la République Nguyen Xuan Phuc, candidat à la députation de la 15e législature.

Les électeurs du quartier Dien Bien ont voté à l’unanimité pour le président de la République Nguyên Xuân Phuc

Ils ont affirmé les contributions importantes du président Nguyen Xuan Phuc au développement du Parti, de l’État, du gouvernement et du pays et qu’il avait doté de bonnes qualités éthiques, d’un esprit international pur. Nguyen Xuan Phuc a écouté et traité à temps opportun des aspirations légitimes des populations.

De son côté, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités locales et municipales de promouvoir les statuts sur la démocratie à la base, de garantir la démocratie au sein des organes et organisations en respectant la discipline du pays.

Le même jour, 100% des électeurs participants à la conférence du quartier Vinh Phuc, arrondissement de Ba Dinh ont approuvé la candidature de Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses, à la députation de la 15e législature.

Truong Thi Mai, cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses, s'exprime lors de la rencontre avec des électeurs du quartier Vinh Phuc, arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï. Photo: VNA

Les électeurs locaux ont estimé que Truong Thi Mai avait rempli toutes les missions confiées par le Parti et l’État et qu’elle avait toujours écouté des opinions des citoyens.

Truong Thi Mai s'est engagée qu’une fois être élue, elle ferait de tous ses efforts pour contribuer aux activités de l’Assemblée nationale. -VNA