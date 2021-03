Hanoï (VNA) - A la fin du mois de janvier dernier, la province septentrionale de Quang Ninh a du faire face à la réapparition du SARS-CoV-2. A l’instar du personnel médical, des forces de l’ordre, des soldats et des bénévoles, les radiophoniques locales participent activement à la lutte anti Covid-19. Mises à contribution pour relayer les consignes des autorités sanitaires et impliquer les populations, elles jouent un rôle primordial pour accélérer le dépistage et le traçage des contacts des porteurs du virus.

Les haut-parleurs et les jeunes bénévoles présents à un point de contrôle. Photo: VOV

Immédiatement après la découverte du premier cas de transmission locale dans la province, les stations radiophoniques de Quang Ninh ont alerté la population. Régulièrement ensuite, elles ont alerté sur l’évolution de l’épidémie ainsi que sur les mesures préventives, de dépistage et de traçage des contacts, prises par le gouvernement et les autorités pour contenir la circulation du nouveau coronavirus. Les informations données sont concises et renseignent généralement sur l’itinéraire et les lieux empruntés par les personnes infectées et leurs contacts. Nguyên Thi Thuy Duong, directrice adjointe du centre de communication de la ville de Ha Long, indique :

«Pour gagner du temps, parfois, nous avons enregistré notre journal par téléphone depuis des zones de confinement et des hôpitaux. Il a ensuite été retransmis à la Direction municipale anti-Covid-19 et puis aux 33 quartiers et communes de la province. Les informations communiquées sont toujours claires et concises ».

Les journaux diffusés par les radios locales ont permis d’identifier et de retracer plus rapidement les contacts F1, F2 et F3 des personnes testées positives. Pham Tiên Phuc, président de Hà Khâu, un quartier de la ville de Ha Long, fait savoir:

«Dès que nous recevons l’émission de la Direction municipale anti-Covid-19, nous la diffusons via les haut-parleurs du quartier même dans la nuit et envoyons des textos aux habitants. En ce qui concerne l’efficacité de nos actions, beaucoup d’habitants ont écouté les émissions et se sont rendus dans le centre médical local pour déclarer qu’ils avaient été en contact avec des personnes infectées et faire des tests de dépistage».

Les habitants sont très satisfaits du travail des stations radiophoniques locales et de l’utilisation des haut-parleurs de leur quartier. Vu Manh Phai, un habitant du quartier Giêng Day:

Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, la ville a décidé de multiplier les canaux d’informations en diffusant notamment via les haut-parleurs. C’était un peu étrange au début mais c’est vraiment utile, je dois dire».

Un scooter auquel a été attaché un haut-parleur. Photo: VOV

L’utilisation des haut-parleurs est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces pour sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les consignes sanitaires et les règles d’hygiène édictées par le gouvernement : le port du masque, la désinfection des mains, le respect d’une distance physique, la limitation des rassemblements et l’obligation de remplir une déclaration de santé. Le groupe de la jeunesse du quartier d’Yên Tho, dans la commune de Dông Triêu, a eu l’idée de se rendre dans les différents quartiers de la ville avec un scooter auquel a été attaché un haut-parleur. Nguyên Hông Nam, secrétaire de l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dudit quartier :

«Pour demander aux habitants d’éviter les rassemblements dans les marchés, nous devons partir plus tôt qu’eux. Sur notre trajet, beaucoup de personnes d’âge mur nous ont demandé de les aider à installer et à utiliser le Bluezone, l’application qui permet le traçage des contacts. Concernant notre souvenir le plus marquant, c’est notre parcours vers la commune de Yên Son où plusieurs cas F2 et F3 avaient été confirmés. Les locaux nous ont demandé ‘Pourquoi venez vous ici ? Vous n’avez pas peur des risques de contamination ? Nous leur avons répondu que nous n'avions pas peur car nous veillons tous à respecter les gestes barrières (masque, gel désinfectant) pour éviter l’infection. Nous agissons pour aider les habitants à contenir l’épidémie».

Pour enrichir leurs émissions, les stations radiophoniques locales de Quang Ninh diffusent les actualités de la radio nationale «La Voix du Vietnam». Elles ne ménagent aucun effort pour sensibiliser, informer et former les habitants à la lutte anti-Covid-19. À ce jour, l’épidémie est sous contrôle dans cette province. -VOV/VNA