Le docteur Kambiz Ghawami, président du Service universitaire mondial (WUS) allemand. Photo: VNA



Berlin (VNA) - La visite d'État du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse Elke Büdenbender des 23 et 24 janvier au Vietnam renforcera la coopération intégrale entre l'Allemagne et le Vietnam, notamment dans le domaine de l'éducation, a affirmé le docteur Kambiz Ghawami, président du Service universitaire mondial (WUS) allemand, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

Kambiz Ghawami a déclaré que les deux pays jouissaient d'une coopération de longue date dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui s'est bien développée depuis de nombreuses décennies.

Au cours de ces 10 dernières années, le nombre d'étudiants vietnamiens en Allemagne était passé de 2.717 étudiants en 2013 à 7.600 étudiants en 2023. En outre, près de 3.000 étudiants vietnamiens mènent leurs études à l'Université Vietnam-Allemagne (VGU) à Hô Chi Minh-Ville.

Kambiz Ghawami a déclaré que le VGU est comme un "projet phare". Depuis sa création en 2008, elle s'efforce de servir de pont privilégié entre le Vietnam et l'Allemagne et de s'imposer comme une université de recherche de premier plan en Asie du Sud-Est. La VGU et les universités partenaires travaillent sur des projets communs d'importance nationale, régionale et mondiale.

Au contraire, le nombre d'étudiants allemands étudiant au Vietnam est encore restreint. Ainsi, davantage d'informations et d'incitations sont nécessaires pour faire du Vietnam une destination attractive en matière d’éducation, a déclaré le docteur Kambiz Ghawam, ajoutant que les programmes de formation conjoints entre les deux parties contribueraient à augmenter le nombre d'étudiants allemands dans les universités vietnamiennes.

Selon le docteur Kambiz Ghawami, les deux pays doivent investir davantage dans l'éducation, un secteur clé pour la prospérité nationale. L'Allemagne dispose des atouts en matière de technique tandis que le Vietnam est connu pour sa créativité. Si les atouts des deux pays sont combinés de manière créative, les deux pays en bénéficieront, a-t-il suggéré. -VNA