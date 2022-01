Malgré la pandémie le Vietnam a atteint un certain nombre de ses objectifs économiques cette année, devenant même l'une des 20 premières économies du monde en termes de commerce international.

Le PIB du pays a augmenté de 2% et la valeur de son commerce extérieur a dépassé 660 milliards de dollars, en hausse de 21%, avec un excédent commercial d'environ 2,1 milliards de dollars. Notamment, les investissements directs étrangers ont atteint plus de 29 milliards de dollars, en hausse de près de 500 millions de dollars par rapport à l'année dernière.

Ces réalisations sont attribuables aux efforts de l'ensemble du système politique, du monde des affaires et de la population, ainsi qu'aux décisions et politiques flexibles du gouvernement. Le Vietnam a changé sa stratégie de « zéro COVID-19 » pour s'adapter de manière sûre et flexible à la pandémie et la contrôler efficacement, contribuant ainsi à maintenir les activités économiques.

La quatrième vague épidémique, qui a éclaté fin avril, a provoqué une période de confinement prolongée dans un certain nombre de villes et de provinces qui sont des pôles industriels et les principaux contributeurs au budget de l'État comme Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Can Tho, Bac Ninh, Bac Giang, Binh Duong et Dong Nai, entraînant une production atone, des chaînes d'approvisionnement perturbées et une baisse du pouvoir d'achat.

Cependant, le développement socio-économique du pays a rebondi en octobre, comme l'a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Dialogue stratégique national du Vietnam tenu en ligne fin octobre./.