Hô Chi Minh-Ville (VNA) – VinaCapital a récemment organisé un webinaire qui a passé en revue l’économie et le marché boursier du Vietnam au premier semestre 2022, notant que l’économie du pays continue de s’appuyer sur sa solide performance du premier semestre de l’année.

Au cours des six premiers mois de cette année, les ventes au détail réelles du Vietnam ont augmenté de 7,9% en glissement annuel. Photo: VNA







"Nous avons discuté de notre attente d’une croissance du PIB de 7,5% en 2022 dans le webinaire", a fait savoir l’économiste en chef de VinaCapital, Michael Kokalari.

"La publication des statistiques économiques du Vietnam en juillet a non seulement renforcé cette prévision, mais a également fait apparaître que l’économie du pays devrait connaître une croissance étonnante de 10% en glissement annuel au cours du trimestre en cours", a-t-il prévu.

"Notre prévision d’une croissance de l’économie vietnamienne d’au moins 7,5% cette année (et d’au moins 10% au troisième trimestre) nous porte à croire que la prévision consensuelle d’une croissance des revenus de 16% cette année au Vietnam est trop prudente", a-t-il expliqué.

VinaCapital s’est attendu à ce que la croissance des revenus serait supérieure à 20% cette année, soutenue par la solide performance économique du Vietnam – en contraste frappant avec le marché boursier américain, où les attentes de croissance des revenus semblent trops élevées, surtout compte tenu de la détérioration des perspectives économiques de ce pays.

Au cours des six premiers mois de cette année, les ventes au détail réelles du Vietnam (c’est-à-dire hors impact de l’inflation) ont augmenté de 7,9% en glissement annuel ; ce chiffre a bondi à 11,9% au cours des sept premiers mois de l’année, ce qui est bien supérieur à la croissance de 7% en glissement annuel que nous avions précédemment prévue pour 2022.

"C’est important parce qu’on nous demande souvent maintenant si le ralentissement actuel de l’économie américaine - qui est le plus grand marché d’exportation du Vietnam - pèsera sur la croissance économique du Vietnam. En d’autres termes, si les États-Unis éternuent, le Vietnam attrapera-t-il un rhume ?", a déclaré Michael Kokalari.

"La réponse courte à cette question est que si un ralentissement de l’économie américaine est susceptible de tempérer la croissance des exportations et la croissance économique du Vietnam, l’impact de ce ralentissement sera plus que compensé par la vigueur de l’économie intérieure du Vietnam", a-t-il indiqué.

"Enfin, les revenus et les bénéfices des sociétés cotées à la Bourse vietnamienne sont principalement tirés par l’économie intérieure, c’est pourquoi nous nous serions attendus à ce que la bourse profite de la croissance domestique étonnamment forte", a-t-il ajouté.

VinaCapital a 19 ans d’expérience au Vietnam. Photo : vietstock.vn

Le marché boursier vietnamien a progressé de 37% en 2021, tiré par une augmentation de 36% des bénéfices. Le consensus prévoit une croissance des bénéfices de 16% en 2022, et VinaCapital prévoit une croissance des bénéfices de plus de 20% cette année, soutenue par la forte croissance économique du Vietnam.

Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine (FED) ont douché les investisseurs boursiers mondiaux (le S&P500 est en baisse de 14% depuis le début de l’année), mais VinaCapital s’est attendu à ce que la vigueur de l’économie intérieure du Vietnam fasse plus que compenser la faiblesse du sentiment boursier aux États-Unis et sur d’autres marchés.

"Nous nous attendons à une autre baisse du marché boursier américain, ce qui pourrait à son tour faire baisser le marché boursier vietnamien. Cependant, à un moment donné, nous nous attendons à ce que la FED s’éloigne de ses plans agressifs de hausse des taux", a-t-il fait savoir.

VinaCapital a estimé que le marché boursier vietnamien devrait être l’un des plus grands bénéficiaires d’un pivot de la FED, car le Vietnam a la valorisation la plus attrayante de la région et la deuxième plus forte croissance attendue des bénéfices après l’Indonésie. De plus, la qualité/visibilité des bénéfices des entreprises vietnamiennes est bien meilleure que celle de l’Indonésie et d’autres pairs régionaux.

"L’économie vietnamienne est encore plus forte que prévu au début de l’année, mais cette vigueur ne se traduit pas par une hausse des cours des actions en raison des hausses de taux agressives de la FED et du durcissement des mesures réglementaires au Vietnam. Cela dit, nous prévoyons une croissance du bénéfice net par action de plus de 20% en 2022, ce qui devrait soutenir une reprise du VN-Index d’ici la fin de 2022", a-t-il conclu. – VNA