Hanoi (VNA) - Malgré les défis causés par l’épidémie de Covid-19, l’économie vietnamienne maintient son élan de croissance et dispose des facteurs suffisants pour encourager les entreprises à intensifier leurs investissements et leurs activités, selon plusieurs organisations et médias internationaux.

Dans une usine de Samsung Vietnam. Photo: VNA



Selon le site Internet Vietnam Briefing, le gouvernement vietnamien a annoncé le plan de réouverture des activités économiques par étapes, afin de garantir la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.



Ainsi, les deux tiers des secteurs industriels de Hô Chi Minh-Ville, 66% des entreprises des zones de transformation pour l’exportion et des parcs industriels et 77% du parc de haute technologie de la ville ont repris leurs activités.



Les vols intérieurs et le transport interprovincial de passagers par route et par rail ont également progressivement repris, a noté Vietnam Briefing, ajoutant que le gouvernement a également élaboré une feuille de route pour accueillir les touristes internationaux en juin de l’année prochaine, qui sera mise en œuvre avec des programmes pilotes dans diverses destinations, notamment Phu Quoc, Nha Trang, Hanoi, Hôi An et Dà Lat.



Le gouvernement a promulgué un décret sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, dans lequel il a donné des instructions sur les quatre niveaux de risques de transmission et les critères pour aider les entreprises à relancer la production et le commerce dans la période post-Covid-19.



Malgré le lent démarrage de son programme de vaccination contre le Covid-19, le Vietnam fait partie des pays avec le plus grand nombre d’injections quotidiennes par habitant au monde à ce jour.



D’autre part, le pays a également développé un vaccin contre le Covid-19 et prévoit de l’utiliser l’année prochaine, une performance qui contribuera à garantir l’accès des résidents à la vaccination et à exporter ce vaccin vers d’autres pays, a-t-il noté.



Pour sa part, l’Economist Intelligence Unit (EIU) du magazine The Economist a prédit que l’économie vietnamienne se redressera et atteindra une croissance de 6,6% en 2022, en grande partie grâce à l’augmentation de la consommation privée et des investissements fixes dans le pays.



De nombreuses entreprises étrangères se sont également montrées optimistes quant à la croissance à long terme de l’économie vietnamienne, soutenue par les investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs de production pour l’exportation pour la période 2022-2026.



La Chambre de commerce américaine (AmCham) a souligné que le Vietnam constitue toujours une destination attractive pour les IDE et que son rôle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale devrait encore s’accroître dans les temps à venir.

Le Vietnam dispose des facteurs suffisants pour encourager les entreprises étrangères à intensifier leurs investissements dans le pays, notamment en transférant leurs activités de production d’un autre marché vers le pays, a encore indiqué Vietnam Briefing. – VNA