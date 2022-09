Photo d'illustration: VOV



Hanoï (VNA) - Les statistiques socio-économiques du troisième trimestre et des neuf mois passés ont été publiées ce jeudi matin lors d’une conférence de presse.



Selon l’Office général des Statistiques (ministère du Plan et de l’Investissement), le PIB national a augmenté de 13,67% au troisième trimestre et de 8,83% durant les neuf derniers mois, soit sa hausse la plus importante en glissement annuel pour la période 2011-2022. C’est le secteur des services qui a connu la plus forte hausse, avec 10,6%. Pour Nguyên Thu Oanh, de l’Office général des Statistiques, ces bons résultats s’expliquent par une gestion saine.



«Le Vietnam appartient toujours au groupe des pays ayant un taux d’inflation faible. Ce taux est d’ailleurs toujours en dessous du seuil fixé par l’Assemblée nationale. C’est un succès, pour notre pays, dans le contrôle de l’inflation et la stabilisation de la macroéconomie. Un succès qui s’explique tout d’abord par une gestion efficace du gouvernement concernant les prix, les taxes, l’offre...», constate-t-elle.

Les investisseurs étrangers ont promis de verser au Vietnam près de 19 milliards de dollars, dont 15,5 milliards ont été décaissés, un record depuis cinq ans. Le chiffre d’affaires des exportations des neuf mois passés a atteint près de 283 milliards de dollars, soit une hausse de 17,3% en glissement annuel. À noter aussi que durant les neuf mois passés, quelque 1,87 million de touristes étrangers se sont rendus au Vietnam.- VOV/VNA