Un coin de Ho Chi Minh-Ville, mégapole économique du Vietnam. Photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) – La page web Theinsnews.com de la Malaisie a publié un article affirmant que l’économie vietnamienne continuera de croître solidement avec ses nouveaux dirigeants malgré l’impact de la pandémie.

Selon l’article, la croissance du Vietnam a été largement attribuée à la gestion efficace de la pandémie avec des mesures efficaces visant à limiter l’impact économique et sanitaire de la crise sanitaire sur le pays.

Le pays a également massivement investi dans un système de santé large et robuste, les dépenses de santé publique par habitant augmentant en moyenne de 9% par an entre 2000 et 2016. Ces investissements ont profité à sa population avant même le COVID-19, avec l’amélioration rapide des indicateurs de santé, a écrit l’article.

La gestion efficace du COVID-19 a permis au pays de dépasser tous ses homologues régionaux, avec une croissance de 2,9% l'an dernier, selon les estimations du gouvernement publiées fin décembre, dépassant même la Chine qui a affiché une croissance de 2,3% au cours de la même période selon le Fonds monétaire international (FMI).

La présidence vietnamienne de l’ASEAN a été unanimement considérée comme un succès, car le pays a présenté un plan bien coordonné et cohérent pour diriger le bloc dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam peut également compter sur son succès dans la gestion des problèmes complexes affectant les pays de l'Association des nations du Sud-Est (ASEAN) pendant sa présidence du bloc en 2020, ayant réussi à surmonter une variété de défis économiques, sanitaires et territoriaux malgré des difficultés sans précédent. Le Vietnam a lancé des initiatives majeures, notamment la coopération dans la criminalité transnationale, la sécurité régionale et la coordination entre organismes d'application de la loi de l'ASEAN.

L’article a également abordé la transition de l'appareil d'Etat du Vietnam lors de la 11e session de l'Assemblée nationale de la 14e législature, se déclarant convaincu que les nouveaux dirigeants vietnamiens apporteraient de nouvelles avancées au pays sur son chemin pour devenir un ''nouveau Tigre'' asiatique.

Face à une situation difficile dans plusieurs pays de la région en raison de l'instabilité politique, économique et sociale, le Vietnam se distingue comme une destination calme dans une tempête avec un gouvernement fort qui a réussi à protéger la santé et les moyens de subsistance de son peuple. -VNA