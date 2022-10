Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre Tran Van Son, président du Bureau du gouvernement, a informé, lors de la conférence de presse tenue le 1er octobre, des résultats de la conférence périodique de septembre du gouvernement.

Les membres du gouvernement et les localités ont tous estimé que l’économie nationale continuait de se redresser et de se développer rapidement et fortement, a déclaré le ministre Tran Van Son.

La croissance du PIB national a atteint 13,67% au 3e trimestre et 8,83% au cours des neuf premiers mois de l’année. Il s’agit de la plus forte augmentation des neuf premiers mois des années de 2011 à 2022.

Les trois secteurs économiques principaux ont tout connu une hausse, respectivement de 2,99 % (l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture), de 9,63% (l'industrie et la construction) et de 10,57% (les services).

L’inflation a été bien maîtrisée et l'indice des prix à la consommation (IPC) sur neuf mois a augmenté de 2,73%, soit l'équivalent de la même période des années 2018-2021.

Des organisations internationales ont donné des évaluations positives sur la situation socio-économique du Vietnam et prévoient que la croissance économique du pays en 2022 et 2023 devrait être parmi les plus élevées d'Asie du Sud-Est.

En effet, Moody's, la Banque mondiale, le FMI et la Banque asiatique de Développement (BAD) prévoient une croissance du PIB du Vietnam en 2022 à 8,5 %, 7,2 %, 7 % et 6,5 %, respectivement.

Le ministre Tran Van Son a souligné les objectifs prioritaires d'assurer la stabilité macroéconomique, de contrôler l'inflation et de promouvoir la croissance économique et de mettre en oeuvre d'une politique monétaire prudente, sûre et flexible. -VNA