Hanoï (VNA) - De nombreuses organisations internationales donnent des prévisions optimistes sur la forte croissance du Vietnam en 2022.



Placé sous le thème "Vers l'avenir – Le rôle du conseil d'administration en matière d'ESG et de durabilité", le 4e Forum annuel sur la gouvernance d'entreprise 2021 (AF4) du Vietnam Institute of Directors (VIOD) a eu lieu récemment sous forme virtuelle, selon BizLIVE.



Ouvrant l’évènement avec l’intervention intitulée "Perspectives mondiales et Vietnam: la croissance est en retard mais ne déraille pas", Kyle F. Kelhofer, directeur régional de la Société financière internationale (IFC), a indiqué que les problèmes et les tendances auxquels l'économie mondiale et vietnamienne doivent faire face en 2022 sont proches, après ce qui s'est passé en 2021.



Selon lui, le Covid-19 sera toujours l'un des principaux défis de l’année prochaine, en raison de l'apparition du nouveau variant Omicron et des nouvelles vagues épidémiques ces derniers temps.



Concernant le Vietnam, le directeur régional de l’IFC a souligné les records de croissance du pays ces 20 dernières années, bien que l'apparition du Covid-19 et le variant Delta aient retardé cette croissance.



Kyle F. Kelhofer a également salué l'amélioration de la cote de crédit nationale du Vietnam. La restructuration du marché des obligations d'État a également montré des signes plus positifs, a-t-il souligné.



Kyle F. Kelhofer a également mentionné cinq domaines où le Vietnam a de nombreuses opportunités de développement : logistique, énergie, agriculture (en particulier de haute technologie), éducation-formation et tourisme.



Dans l'avenir, le Vietnam pourrait créer les conditions pour le développement d'un secteur privé plus dynamique, diversifié et innovant. Cela est d'autant plus urgent et important dans le contexte de reprise post-COVID-19, lorsque les ressources publiques se raréfient.



Concernant le secteur agricole, pilier de l'économie vietnamienne, le directeur régional de l’IFC a estimé que les récents ALE ont ouvert une large porte aux produits agricoles vietnamiens pour un accès plus facile aux grands marchés, en particulier les produits agricoles et l'élevage de haute qualité et de valeur économique.



"Les risques de récession, les pressions inflationnistes et les prix restent importants en 2020 et 2021. Cependant, les indicateurs montrent toujours que le pays a des opportunités de croissance et un excédent budgétaire. Le problème est de savoir comment soutenir l'amélioration de l'économie à partir des facteurs favorables et spécifiques du Vietnam dès le début de 2022", a déclaré Kyle F. Kelhofer.



Il s'est félicité également des engagements très forts des dirigeants vietnamiens lors de la COP 26 sur "l'économie verte" et a déclaré que les opportunités provenaient de l'immense marché intérieur avec près de 100 millions de personnes. -CPV/VNA