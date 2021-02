Hanoi (VNA) – En dépit de l’épidémie de Covid-19, l’économie vietnamienne a bien démarré l’année 2021 avec de nombreux résultats remarquables.

Au cours du premier mois de l’année, le pays a enregistré près de 10.100 créations d’entreprises. Photo d’illustration : VNA

Selon l'Office général des statistiques, en janvier 2021, les exportations de marchandises sont estimées à 27,7 milliards de dollars, soit une hausse de 0,2% sur un mois et de 50,5% en un an.

Toujours en janvier, le chiffre d’affaires à l’importation du Vietnam s’est élevé à 26,4 milliards de dollars, en hausse de 41% sur un an. Ainsi, en janvier, le pays devrait réaliser un excédent commercial de 1,3 milliard de dollars.



Au cours du premier mois de l’année, près de 10.100 nouvelles entreprises ont vu le jour au Vietnam pour un capital total de plus de 155.100 milliards de dongs, soit une hausse en glissement annuel de 21,9% en nombre et de 29,2% en capital.



Du 1er au 20 janvier, le total du capital nouvellement enregistré, du capital ajusté, du capital d’apport et d’achat des actions des investisseurs étrangers a atteint près de 2,02 milliards de dollars.



Grâce aux mesures de contrôle de l’épidémie de Covid-19, la relance des activités économiques ont apporté des changements positifs à la production industrielle nationale. En janvier, l’indice de production industrielle (IPI) a crû de 22,2% par rapport à la même période de l’année 2020.



De plus, ce mois-là, on a observé une hausse du nombre d’arrivées internationales de 9% par rapport au mois précédent, avec 17.700 touristes.



Compte tenu de ce bon début d’année, on s’attend à ce que l’économie nationale continue à bien se porter ces mois prochains et atteigne de grands progrès sur l’ensemble de l’année 2021. – CPV/VNA