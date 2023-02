Bangkok, 1er février (VNA) - L'économie thaïlandaise pourrait croître jusqu'à 4% cette année, le taux le plus rapide en cinq ans, grâce à la reprise du secteur du tourisme et de la consommation intérieure, a déclaré le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre de l'Énergie, Supattanapong Punmeechaow. 1er fevrier.

Les artistes participent à un défilé de rue célébrant le festival Songkran à Ayutthaya, en Thaïlande. Photo : Xinhua/VNA

Les nouveaux investissements devraient apporter une contribution positive au produit intérieur brut (PIB) du pays, a déclaré Supattanapong Punmeechaow, qui est en charge des affaires économiques, lors d'un séminaire.



"L'économie sera certainement meilleure que l'année dernière malgré un certain impact des prix de l'énergie", a-t-il déclaré, ajoutant que la situation économique est en reprise et reviendra bientôt à la normale.



La semaine dernière, le ministère thaïlandais des Finances a maintenu ses perspectives de croissance économique pour 2023 à 3,8 %, mais a réduit son estimation de croissance pour 2022 à 3 % contre 3,4 % en raison de l'affaiblissement des exportations.



Les chiffres officiels du PIB pour 2022 seront publiés par le gouvernement thaïlandais le 17 février.



Le Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et de la banque (JSCCIB) de Thaïlande a déclaré le 1er février que l'économie thaïlandaise devrait encore croître de 3 à 3,5 % cette année, sans changement par rapport à ses prévisions précédentes, alors que le tourisme reprend mais que les exportations ralentissent.



