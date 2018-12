Photo: Internet





Singapour (VNA) - Selon la dernière étude de la Monetary Authority of Singapore (MAS), banque centrale de Singapour, l’économie de la cité-Etat devrait atteindre, en 2018, une croissance de 3,3 %, légèrement supérieure à celle de 3,2 % prévue en septembre.

Cependant, la croissance devrait ralentir pour atteindre 2,6 % en 2019, en baisse par rapport aux 2,7 % précédemment prévus, en raison du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

Dans le même temps, le secteur financier et des assurances devrait connaître une croissance de 6,9% et la production industrielle devrait baisser de 7,4%.



Le taux d'inflation pour cette année et l'année prochaine devrait atteindre 1,8%, ce qui ne dépassera pas les objectifs fixés par le gouvernement, a déclaré la Banque centrale.

La Chine est le principal partenaire commercial de Singapour. L'année dernière, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 54 milliards de dollars.



Les États-Unis se classent au 5e rang des partenaires commerciaux de Singapour avec un chiffre d'affaires de plus de 24 milliards de dollars. -VNA