Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'économie numérique devra représenter 25% du Produit brut intérieur (PIB) de Ho Chi Minh-Ville en 2025 et 40% en 2030.

C’est l’un des objectifs inscrits dans le Programme de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, a-t-on appris d'un séminaire tenu le 25 mars dans la mégapole du Sud.

Ce Programme privilégie la transformation numérique dans 10 domaines clés que sont la santé, l'éducation, les transports, la banque et la finance, le tourisme, l'agriculture, la logistique, l'environnement, l'énergie et la formation de ressources humaines.

Cette année, Hô Chi Minh-Ville s’efforce d’œuvrer pour que l'économie numérique représente 15% du PIB local.

L'une des tâches importantes de la ville pour la reprise et le développement économiques est de mener à bien une transformation numérique complète, de développer l'économie numérique, d’édifier une société numérique et un gouvernement numérique, d’appliquer l'intelligence artificielle (IA), a déclaré Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal de l’Information et de la Communication.

Panorama du séminaire. Photo: VNA

La ville favorise également le développement de l’e-commerce, de l'écosystème numérique, parallèlement au soutien à la transformation numérique au sein des entreprises.

Ho Chi Minh-Ville est la localité ayant le plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones. Internet haut débit, la 3G et la 4G couvrent 100% de ses communes et quartiers.-VNA