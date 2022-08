Hanoi (VNA) – Les entreprises de technologie numérique au Vietnam sont actuellement au nombre d’environ 67.300 et l’économie numérique représente environ 10% du PIB, selon le ministère de l’Information et de la Communication.

Au Vietnam, les services numériques sont le domaine à plus forte croissance et correspondent aux atouts exceptionnels du Vietnam comme la population jeune. Photo : AFP/VNA

Lors de la réunion du Comité national sur la transformation numérique, le ministère a indiqué que la part de l’économie numérique dans le PIB à la fin des 6 premiers mois de 2022 était estimée à 10,41%, contre 9,6% en 2021. Le gouvernement s’est fixé un objectif de 20% d’ici 2025.Actuellement, les entreprises du numérique sont au nombre de 67.300, soit une augmentation de près de 3.500 par rapport à décembre 2021, atteignant le taux de 0,69 entreprise pour 1.000 habitants.Le taux d’entreprises payant des impôts par voie électronique atteint 99%; le pourcentage d’entreprises actives utilisant des factures électroniques est de 100 %.Au cours des 5 premiers mois de l’année seulement, les transactions de paiement autres qu’en espèces ont augmenté de 76 % en quantité et de 30,6 % en valeur par rapport à la même période en 2021. Les revenus de la cybersécurité ont atteint 1.418 milliards de dôngs.De plus, les entreprises de télécommunications mobiles ont couvert 477 des 832 villages en ondes basses. Le nombre d’abonnés utilisant le service Mobile Money a quadruplé par rapport au début de l’année.La vitesse d’accès au réseau haut débit fixe a augmenté à 71,79 Mbps, en hausse de 32,7% par rapport à la même période de 2021. La vitesse d’accès au réseau haut débit mobile a atteint 35,29 Mbps, en augmentation de 4,7%.Selon un rapport du ministère, le pourcentage de services publics éligibles fournis en ligne au niveau 4 est de 97,3%. Certains services publics en ligne sont efficaces, tels que l’inscription à l’examen de fin d’études secondaires, l’enregistrement et la délivrance de plaques d’immatriculation pour motos, la délivrance de passeports ordinaires.Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, a souligné que la transformation numérique doit se faire rapidement, efficacement et de manière substantielle, en mettant en œuvre des mesures globales et synchrones bien réfléchies. – CVP/VNA