Le ministre coordinateur des Affaires économiques du pays, Airlangga Hartarto. Photo : ANTARA

Jakarta, 21 septembre (VNA) - L'économie numérique offre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de l'Indonésie, selon le ministre coordinateur des Affaires économiques du pays, Airlangga Hartarto.L'économie numérique du pays a totalisé 70 milliards de dollars l'année dernière, et devrait atteindre 146 milliards de dollars d'ici 2025.Avec la numérisation, de plus en plus d'entreprises en Indonésie appliquent la technologie numérique pour innover et développer leurs startups à travers le pays, et plusieurs licornes ont été cotées sur les bourses nationales et mondiales, a déclaré le ministre Airlangga Hartarto lors d'un événement le 19 septembre.Le gouvernement indonésien a également élaboré le cadre national de l'économie numérique pour encourager la collaboration et favoriser la synergie entre toutes les parties prenantes concernées et assurer la priorité de la fondation de l'économie numérique de l'Indonésie.Elle a continué à se concentrer sur le développement des infrastructures, sous forme physique et numérique, allant de la construction de réseaux de fibre optique, de tours BTS, de centres de données et de satellites à haut débit (HTS), au développement de réseaux 5G.Les politiques gouvernementales visant à soutenir le développement des talents numériques resteront inchangées, a déclaré Airlangga Hartarto, ajoutant qu'actuellement, l'Indonésie a besoin d'environ 600.000 talents numériques chaque année.Le gouvernement a développé les ressources humaines grâce à l'application des technologies de l'information et de la communication (TIC) en tant qu'élément central du programme d'études et de formation professionnelle ainsi que des programmes de formation pour aider les travailleurs à s'adapter à la dynamique du marché du travail qui a changé en raison de transformation de la technologie numérique.L'une des formations qui ont adopté la numérisation est le programme de carte de pré-emploi qui a permis aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi et aux propriétaires de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) d'acquérir de nouvelles compétences ou d'améliorer les compétences existantes.- VNA