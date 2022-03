Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – L'économie numérique de la Malaisie peut atteindre l’objectif de contribuer 25,5% au Produit intérieur brut (PIB) du pays, selon Mustapa Mohamed, ministre chargé des affaires économiques au cabinet du Premier ministre malaisien.

S'exprimant lors d'une conférence sur l'économie numérique, Mustapa Mohamed a partagé que le gouvernement et le peuple malaisien avaient encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les objectifs de l'initiative MyDIGITAL pour faire de la Malaisie un pays à revenu élevé, basé sur la technologie et le numérique et le leader régional de l'économie numérique.

Le ministre Mustapa Mohamed a déclaré que le gouvernement malaisien se félicitait de la participation de toutes les parties prenantes pour aider le pays à surmonter les défis de la numérisation.

Selon le ministre Mustapa Mohamed, le commerce électronique a connu une croissance impressionnante avec 26,5%. En particulier, le bénéfice du commerce électronique des entreprises a augmenté de 17,1% au troisième trimestre 2021 pour atteindre 279 milliards de ringgits (66,5 milliards de dollars). –VNA