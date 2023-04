Jakarta, 5 avril (VNA) - Le renforcement de l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier indonésien est révélateur de l'optimisme des acteurs économiques, a déclaré le chef de l'Agence de politique budgétaire du ministère des Finances, Febrio Kacaribu.



Febrio Kacaribu a déclaré que l'industrie manufacturière, qui continue d'être en expansion, reflète la force de l'économie indonésienne au milieu d'une économie mondiale qui est toujours éclipsée par la tendance au ralentissement et à l'incertitude, a rapporté l'agence de presse indonésienne Antara.



Le secteur manufacturier local a connu une expansion constante tout au long du premier trimestre, l'indicateur PMI passant de 51,2 en février à 51,9 en mars.



Selon Febrio Kacaribu, il y a des indications que le niveau de la demande intérieure a continué d'augmenter, soutenant les activités de production manufacturière au milieu d'une demande d'exportation relativement tendue.



De plus, la distribution et la logistique ont continué de s'améliorer au cours des deux derniers mois et ont pu dynamiser les activités de production dans le pays.- VNA

source