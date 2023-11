La province Kalimantan de l' Indonésie . Photo : AFP/VNA

Jakarta (VNA) - L'Agence centrale des statistiques (BPS) d'Indonésie a annoncé que le troisième trimestre 2023 avait enregistré une augmentation du taux de croissance économique du pays de 4,94 % sur un an.

L'industrie manufacturière et de fabrication est l'industrie ayant apporté la plus grande source de croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre, avec une contribution de 1,06 % par rapport à la même période de l'année dernière.

La directrice par intérim du BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, a expliqué que la croissance de l'industrie manufacturière et de fabrication était soutenue par une forte demande intérieure ( 13,68 % sur un an), notamment des produits métalliques tels que les ordinateurs, l'électronique, l'optique et les équipements électriques.

Outre l'industrie manufacturière et de fabrication, la croissance économique au troisième trimestre 2023 bénéficie également d'une contribution significative du secteur du commerce avec une croissance de 0,66%, suivi du secteur des transports (0,61%) et de la construction (0,60%).



Selon Amalia Adininggar Widyasanti, la croissance économique est renforcée par les activités de production, le tourisme, les événements nationaux et internationaux ainsi que les activités politiques avant les élections. -VNA