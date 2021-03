Hanoi (VNA) - Le score de liberté économique du Vietnam est désormais de 61,7, ce qui fait de son économie la 90e plus libre de l’indice de liberté économique 2021.

Transactions dans une succursale de Vietcombank. Photo: VNA

Dans l’indice, publié par la Heritage Foundation, le score global du pays a augmenté de 2,9 points, principalement en raison d’une amélioration de la santé budgétaire.Le Vietnam est classé 17e parmi les 40 pays de la région Asie-Pacifique, et son score global est supérieur aux moyennes régionale et mondiale.L’économie du pays est entrée pour la première fois dans la catégorie des modérément libres cette année. Son classement pourrait encore augmenter si le gouvernement prenait des mesures supplémentaires pour libéraliser les règles d’investissement et le secteur financier, selon la fondation.Trois des 10 meilleurs finalistes - Singapour (1er), l’Irlande (5e) et Taiwan (Chine, 6e) - ont enregistré des augmentations de score cette année.Lancé en 1995, l’Indice évalue les pays dans quatre grands domaines politiques qui affectent la liberté économique: l’état de droit; la taille du gouvernement; l’efficacité réglementaire; et des marchés ouverts.Il existe 12 catégories spécifiques, à savoir les droits de propriété, l’efficacité judiciaire, l’intégrité du gouvernement, la charge fiscale, les dépenses publiques, la santé budgétaire, la liberté des affaires, la liberté du travail, la liberté monétaire, la liberté du commerce, la liberté d’investissement et la liberté financière. Les scores dans ces catégories sont moyennés pour créer un score global de liberté économique. – VNA