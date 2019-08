Hanoi, 17 août (VNA) - Ces dernières années, les recettes de la Fédération vietnamienne de football ont nettement augmenté. Elle a pu payer elle-même la plupart des frais pour ses activités grâce aux droits télévisés, aux ventes des billets et aux exploitations commerciales de l’image des joueurs.

Le football constitue une "machine à cash" pour le secteur sportif national. Photo: ST/CVN

Par ailleurs, depuis 2015, les équipes nationales bénéficient chaque année d’équipements d’entraînement, d’une valeur de 8 milliards de dôngs. Certains sponsors s’engagent même à financer jusqu’à 50 milliards.En 2014, la VFF a gagné plus de 20 milliards de dôngs. Ce chiffre a connu une croissance de 116% en 2015, de 141% en 2016 et de 177% en 2017. En 2018, les recettes de sponsoring et de marketing étaient d’environ 98 milliards de dôngs, contre 248 milliards durant le 7e mandat (2014-2018) de la VFF. Selon les prévisions, pour son 8e mandat (2018-2022), la VFF devrait recevoir quelque 280 milliards de dôngs."L’élaboration de la stratégie marketing et de sponsoring se passe très bien en raison des progrès remarquables du football vietnamien dans la région d’Asie du Sud-Est comme en Asie. Depuis que l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo a pris les rênes de la sélection nationale et de l’équipe nationale des moins de 23 ans, le football vietnamien a réalisé de nombreuses percées", estime Nguyên Minh Châu, secrétaire adjoint de la VFF.En effet, Park Hang-seo est parvenu à mener le Onze vietnamien à la victoire en finale de l’AFF Suzuki Cup 2018, remportant le trophée au terme des matchs aller-retour face à la Malaisie (3-2). Auparavant, il avait emmené l’équipe nationale U23 en finale de la Coupe d’Asie des nations U23, disputée en janvier 2018 en Chine.Les sponsors, qui avaient déboursé des sommes importantes pour apparaître aux côtés de ces équipes, ont donc vraisemblablement été satisfaits par les retombées médiatiques liées à ces événements, permettant ainsi d’augmenter considérablement la valeur commerciale de la sélection nationale et de l’équipe U23."La VFF a pu payer elle-même la plupart de la somme réservée à ses activités. Ses recettes ont fortement augmenté suite à l’explosion des droits de diffusion télévisuelle des matchs des équipes nationales", souligne Lê Van Thành, chef du Comité des sponsors de la VFF. Selon lui, la VFF "a créé un jalon important" dans l’histoire du sport national en vendant avec succès les droits de diffusion des tournois professionnels du Vietnam. Dans le passé, elle-même devait payer des sociétés de communication pour la diffusion des matchs dans les médias.Concernant l’exploitation commerciale de l’image des joueurs de la sélection nationale, elle a aussi pu rapporter gros à la VFF car elle séduit de plus en plus d’entreprises domestiques. "Un partenaire s’est engagé à financer environ 80 milliards de dôngs durant quatre ans pour les maillots, les ballons et les activités des équipes nationales", partage Lê Van Thành.L’équipe de football masculin du Vietnam a reculé d’une place pour se classer au 97e rang mondial, selon le classement de la FIFA pour le mois de juillet. Le Vietnam figure toujours parmi les 15 meilleures équipes de l’Asie et occupe le 1er rang en Asie du Sud-Est.Le Top 10 mondial du classement du mois de juillet de la FIFA n’a guère changé par rapport à celui du mois précédent. La 1re place est toujours détenue par la Belgique. Le Brésil a devancé la France, championne du monde, pour occuper la 2e place. Le Royaume-Uni, quant à lui, est toujours au 4e rang mondial. - CVN/VNA