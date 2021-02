L'épidémie de COVID-19 a un grand impact sur l'économie thaïlandaise. Photo: Asia Globe



Bangkok (VNA) - Le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande a baissé de 4,2% au 4e trimestre de 2020, entraînant une diminution de 6,1% pour toute année, la contraction la plus élevée depuis plus de deux décennies, selon un rapport de la Banque centrale de Thaïlande (BoT).



Le secrétaire général du Conseil national du développement économique et social (NESDC), Danucha Pichayanan, a déclaré que le rapport de la BoT partageait le même point de vue avec celui du NESDC, selon lesquels le PIB de la Thaïlande avait reculé de 6,1% en 2020, la plus forte baisse au cours des 22 années dernières, en raison du grand impact de la pandémie de COVID-19.



Au quatrième trimestre 2020, le PIB de la Thaïlande a augmenté de 1,3% par rapport au trimestre précédent, mais reculé de 4,2% par an.



Le NESDC a également abaissé ses prévisions de croissance économique pour cette année à 2,5% contre 3,5%.



La perspective de l’économie thaïlandaise en 2021 sera plus brillante grâce aux éléments positifs de l’économie mondiale dans le contexte où des puissances économiques renforcent des plans de relance. -VNA