Un coin de Singapour. Photo : Straits Times

Singapour (VNA) - L'économie de Singapour devrait encore ralentir en 2023 dans un contexte de défis croissants dans l'environnement extérieur, selon le dernier rapport de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS).Le resserrement significatif des conditions financières mondiales et la poursuite des restrictions liées au COVID-19 dans certains pays devraient peser sur la croissance des principaux partenaires commerciaux de Singapour.La baisse des flux commerciaux mondiaux et régionaux affectera négativement l'activité dans les secteurs de la fabrication, de la vente en gros, du transport par eau et du stockage à Singapour, a-t-il déclaré.L'industrie électronique mondiale, qui a bénéficié d'une forte poussée de la demande post-pandémique jusqu'au début de cette année, a vu ses perspectives se détériorer rapidement ces derniers mois.Le secteur manufacturier de Singapour s'est déjà affaibli au troisième trimestre, reculant de 3,2 %.Les rapports ont montré que l'économie de Singapour a progressé de 4,4 % sur une base annuelle au troisième trimestre, juste en dessous du chiffre révisé de 4,5 % au cours des trois mois précédents.La croissance du PIB du pays devrait rester modérée au cours des prochains trimestres, a déclaré le MAS, réitérant les prévisions officielles de croissance pour 2022 dans une fourchette de 3 à 4 %.- VNA