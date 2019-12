Hanoi (VNA) – Le produit intérieur brut (PIB) en 2017 a atteint près de 6,3 millions de milliards de dôngs, en hausse de près de 1,3 million de milliards par rapport au chiffre annoncé auparavant, aidant le PIB par habitant à atteindre près de 3.000 dollars, a indiqué vendredi 13 décembre l’Office général des statistiques, publiant les résultats de la réévaluation de l’économie en 2010-2017.

L’Office général des statistiques a publié les résultats de la réévaluation de l’économie en 2010-2017 lors d’une conférence de presse, le 13 décembre à Hanoi. Photo : VNA

La taille réévaluée du PIB de l’ensemble de l’économie vietnamienne a crû en moyenne de 25,4% par an au cours de la période 2010-2017, dont sa plus forte progression a été observée en 2011 avec 27,3% et son rythme le plus lent en 2015 avec 23,8%, a-t-il fait savoir à la presse, publiant les résultats de la réévaluation de l’économie en 2010-2017.

La révision a également débouché sur une croissance moyenne du PIB par habitant d’environ 25,6% ou 10,3 millions de dôngs (485,2 dollars) par an par rapport aux chiffres déjà annoncés. Le ratio des dettes publiques s’est également réduit à 48,8% en 2017.

Parmi les secteurs économiques, celui des services a affiché la plus forte croissance après réévaluation, avec une hausse supplémentaire de 316.000 - 615.00 milliards de dôngs par an.

Le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 211.000-555.000 milliards de dôngs par an, et le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, de 25.000 – 46.000 milliards de dôngs.

En raison d’une progression uniforme d’une année à l’autre, le taux de croissance annuel du PIB n’a pas beaucoup changé par rapport au chiffre déjà annoncé. Chaque année, le taux de croissance du PIB après réévaluation a bondi de 0,13 à 0,48 point de pourcentage.

Ce nouveau calcul du PIB se base sur les informations collectées auprès de 88 lignes économiques de deuxième niveau, de 21 lignes économiques de premier niveau et trois secteurs économiques sur la période 2010-2017. Le réexamen du PIB remplace aussi le prix actuel et le prix de comparaison en 2010.

En particulier, dans ce processus de calcul, l’Office général des statistiquea révisé la croissance du PIB sous les angles des relations avec les autres facteurs macroéconomiques. Les résultats de ce réexamen seront des bases importantes pour édifier les plans et politiques à moyen et long termes.– VNA