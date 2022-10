Malgré les difficultés économiques, le secteur de l'e-commerce cotinue de connaître un développement rapide et stable. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Selon le Livre blanc sur le commerce au Vietnam en 2022, le chiffre d’affaires total de son économie d’Internet devrait atteindre 57 milliards d’USD d’ici 2025.



Encore embryonnaire il y a cinq ans, l’e-commerce est aujourd’hui un des secteurs les plus prometteurs de l’économie vietnamienne. Soutenu par des dynamiques macroéconomiques, culturelles et démographiques, ce secteur continue d’attirer des acteurs et des investisseurs de taille et affiche des perspectives de croissance importantes à moyen terme, entre 25% et 30% par an.



Malgré l’impact de la pandémie, le commerce électronique au Vietnam a maintenu un taux de croissance stable de 16%, les revenus du commerce de détail atteignant 13,7 milliards d’USD en 2021. Il est prévu que les revenus économiques liés à Internet au Vietnam atteignent 57 milliards d’USD en 2025, contre 21 milliards en 2021.

Les acheteurs en ligne au Vietnam en 2021 était au nombre de 54,6 millions. La valeur moyenne des achats en ligne par personne a atteint 251 USD en 2021 et devrait grimper à 260-285 USD cette année. Les articles populaires dans l’achat en ligne sont les vêtements, les chaussures et les cosmétiques, représentant 69% du total des ventes (en ligne et en magasin), suivis des appareils électroménagers, des produits technologiques et électroniques.

De plus, les consommateurs réservent également en ligne des billets d’avion, des circuits, des billets de cinéma... La plupart des gens achètent via des sites de commerce électronique. Cependant, le mode de paiement en espèce représente toujours un pourcentage assez élevé de 73% en 2021.

Perfectionner le cadre juridique

Les consommateurs vietnamiens nt tendance à acheter en ligne aliments, produits de santé et appareils électroménagers. Photo : CTV/CVN

Selon le Département du commerce électronique et de l’économie numérique, auteur du Livre blanc sur le commerce électronique au Vietnam en 2022, le cadre juridique des activités de commerce électronique est de plus en plus complet, permettant de répondre aux exigences de développement, en particulier dans le contexte de croissance rapide et forte du commerce électronique. Ce secteur représente une part croissante dans le système commercial intérieur, et l’adaptation de son cadre juridique contribue à renforcer la confiance des consommateurs et à assurer le rôle de gestion de l’État.

L’e-commerce est apparu comme novateur et indispensable pour les entreprises souhaitant attirer de nouveaux clients, renforcer la confiance des consommateurs et améliorer leur expérience d’achat.

Dô Huu Hung, directeur général de la plateforme AccessTrade Vietnam, estime qu’il convient de booster l’économie numérique par le développement de l’e-commerce, puis celui des services logistiques et de livraison de marchandises, expliquant que cela aide à conforter la confiance et l’expérience des clients.

Une tendance “Penser global, agir local“ émerge sur le marché de détail, qui est la ligne directrice pour le développement durable de nombreuses entreprises étrangères lorsqu’elles pénètrent sur des marchés potentiels comme le Vietnam. Cependant, les opportunités s’accompagnent de défis tels que le manque de ressources humaines, de connaissances ou de soutien des partenaires.

Fidéliser la communauté des clients en ligne



Le rapport 2022 sur l’indice de l’e-commerce, récemment publié par l’Association vietnamien de l’e-commerce (VECOM), indique que l’émergence et le développement de plateformes de soutien à l’achat et à la vente (commerce social) peuvent créer une nouvelle tendance. Dans un avenir proche, celle-ci participerait fortement à la promotion du secteur de la vente au détail en ligne auprès des clients, augmentant ainsi l’expérience d’achat de ces derniers et créant de nombreux nouveaux emplois dans chaque région. Par exemple, dans de nombreuses zones à forte densité de population, telles que les immeubles, certains résidents ont utilisé les réseaux sociaux pour créer et fidéliser une communauté des clients en ligne. Ces personnes sont généralement des femmes au foyer ou des personnes qui ont du temps libre et qui souhaitent développer un complément de revenus.

En fait, un certain pourcentage de ces résidents sont devenus des commerçants et, après la quatrième vague épidémique de COVID-19, ils ont continué à faire des affaires avec succès. Avec le modèle d’achat et de vente communautaire, le pouvoir de l’e-commerce peut passer du modèle classique des fabricants et des distributeurs à celui avec un grand nombre de vendeurs individuels et ainsi créer une nouvelle révolution dans la vente au détail de biens et de services en ligne. La tendance de développement du modèle communautaire d’achat et de vente au Vietnam est similaire à celle des pays en développement pionniers dans l’e-commerce. Cependant, le développement rapide du commerce électronique du pays dépendait fortement de sa capacité à attirer des capitaux d’investissement vers les plateformes de l’écosystème des affaires en ligne, ainsi que des ressources humaines de haute qualité.

Le rapport de cette année a analysé plus en détail ces deux conditions nécessaires au développement futur du commerce électronique. Notamment, le manque et la faiblesse des ressources humaines de l’e-commerce sont la principale raison du choix inapproprié des noms de domaine ainsi que de la très faible efficacité de fonctionnement des plateformes locales de l’e-commerce. - CVN/VNA