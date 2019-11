Photo: tapchitaichinh

Hanoï (VNA) - Si le taux de croissance moyen actuel de 25 à 30% est maintenu, à l'horizon 2025, le marché vietnamien du commerce électronique se classera juste derrière l’Indonésie et la Thaïlande, a déclaré Stephen Kuo, directeur régional d'Alibaba pour l’Asie-Pacifique, cité par le journal « Thoi bao kinh doanh ».



L’e-commerce vietnamien connaît en effet une explosion. Le nombre de Vietnamiens participant à des achats en ligne augmente continuellement et atteint 40 millions de personnes, soit un Vietnamien sur deux.



En 2019, le Vietnam compte 61 millions d'utilisateurs d'Internet. En moyenne, le Vietnamien passe 3 heures et 12 minutes sur Internet par jour. Il s’agit d’une forte attraction pour les investisseurs internationaux, notamment lorsque le Vietnam est la troisième destination des investissements dans la région, avec 600 millions de dollars de 2018 au premier semestre 2019.



Un certain nombre d'investissements d'investisseurs internationaux dans MoMo, Sendo et Topica ont contribué à faire du Vietnam une destination de choix pour les investisseurs. Et le Vietnam est considéré comme l'un des marchés de l’e-commerce les plus prometteurs et ayant la croissance le plus rapide au monde.



Selon Stephen Kuo, directeur régional d’Alibaba pour l’Asie-Pacifique, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer ce secteur, notamment une économie développée, une stabilité, une population nombreuse, jeune, environ 500.000 PME et des atouts pour développer divers secteur de production.



Le livre blanc sur le commerce électronique 2018 publié récemment, par le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), a indiqué un chiffre inattendu: en 2018, l'ensemble de l'industrie de l’e-commerce au Vietnam pesait 8,06 milliards de dollars ( 30% en un an).



36% des entreprises ayant participé au sondage ont déclaré avoir vendu via les réseaux sociaux (hausse de 4%). Dans le même temps, le taux d'entreprises ayant évalué que la vente sur les réseaux sociaux est très efficace représente 45% (contre 39% en 2017), 32% via les sites Web et 22% via les applications mobiles.



Au Vietnam, les transactions en ligne remplacent ainsi peu à peu le commerce traditionnel.-CPV/VNA