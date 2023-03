Hanoi (VNA) – La PDG de la SARL DSW, Trân Thi Yên Phi, a déclaré que la première commande de son établissement à l’exportation via la plateforme Alibaba ne lui avait coûté que 3.000 dollars et que son chiffre d’affaires avait atteint 260.000 dollars jusqu’à présent.

Photo: KTDT

Poursuivant sur croissance, DSW s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation de 3,5 millions de dollars et de continuer à conquérir le marché de l’UE.

DSW n’est pas le seul établissement à tirer parti du commerce électronique transfrontalier pour augmenter son chiffre d’affaires à l’exportation. De nombreuses autres entreprises ont obtenu des succès grâce à cette tendance.

Avec ses expériences liées à la promotion et à la vente de produits sur Amazon, le directeur général adjoint du groupe Sunhouse, Vu Thanh Hai, a estimé : «Bien que Sunhouse coopère avec Amazon Global Selling depuis le début de 2022, il a déjà atteint des résultats commerciaux initialement spectaculaires. Il a enregistré un taux de croissance mensuel moyen de 160 à 200 %, en particulier sur le marché nord-américain. Je pense que la vente par le biais de plateformes d’e-commerce permet d’amener les produits vietnamiens vers les canaux de distribution étrangers.»

Selon Roger Luo, directeur d’Alibaba.com pour la région Asie-Pacifique, les fournisseurs vietnamiens dans les industries alimentaires et des boissons, l’agriculture, la maison et le jardin, la construction, et les produits de beauté représentant 59% des fournisseurs de ces industries sur sa plateforme et sont bien notés.

«Actuellement sur Alibaba.com, 800.000 produits vietnamiens sont répertoriés. En moyenne, il y a plus de 70.000 messages concernant les produits vietnamiens provenant des consommateurs du monde entier chaque mois», a-t-il déclaré.

La directrice des partenariats stratégiques d’Amazon Global Selling Vietnam, a déclaré qu’en 2022, les exportations du Vietnam via Amazon ont été en plein essor avec une croissance de 80%. Près de 10 millions de produits vietnamiens ont été exportés via des plateformes de commerce électronique, avec une hausse de 45 % par rapport à l’année dernière, a-t-elle souligné.

Via Amazon, JD.com, Alibaba ou encore Shopee Global, les consommateurs du monde entier peuvent acheter des marchandises en gros ou au détail auprès de vendeurs vietnamiens.

Selon un représentant de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (Hanoisme), actuellement les PME représentent 98% du nombre total des entreprises, dont 50% opèrent dans l’e-commerce.

Beaucoup d’entre elles ont exploité les plateformes de commerce électronique comme canal pour amener au monde des produits agricoles vietnamiens, de l’artisanat, des meubles, des appareils électroménagers ou des produits de santé naturels.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, bien que l’e-commerce aide les entreprises à amener leurs produits aux consommateurs, le nombre d’entreprises exportant directement via les plateformes de commerce électronique reste encore modeste, représentant un petit pourcentage du nombre total de 200.000 exportateurs.

Selon les économistes, ce problème est dû au manque de ressources, de personnel et de technologie. L’ancien directeur de l’Institut central de gestion économique (CIEM), Nguyên Dinh Cung, a déclaré que pour rester au même endroit et vendre leurs produits aux consommateurs mondiaux, les entreprises doivent disposer de ressources humaines qualifiées qui connaissent la langue maternelle de leurs clients et peuvent répondre aux clients en ligne 24 heures sur 24.

Les entreprises doivent notamment se renseigner sur les mécanismes et les politiques, les marchés et leurs partenaires et améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits, tout en respectant les réglementations du marché d’importation, a-t-il analysé.

Afin d’aider les entreprises à accéder et à exploiter les plateformes d’e-commerce pour exporter leurs produits vers le monde, le directeur des ventes internationales de la société Me Trang, Duong Khanh Toan, a suggéré que l’État accorde davantage d’aides pour que les entreprises puissent augmenter leurs exportations. En particulier, les entreprises qui souhaitent bénéficier de politiques de crédit préférentielles, a-t-il ajouté.

Le directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, a affirmé que dans les temps à venir, son ministère aiderait les entreprises vietnamiennes à exporter et à vendre leurs marchandises sur des plateformes de commerce électronique, tout en continuant de promouvoir un système bancaire actif pour les soutenir avec des solutions financières diversifiées. – NDEL/VNA