Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Investir dans la modernisation des usines, produire des tissus recyclés selon l'économie circulaire, utiliser des énergies vertes, constituent actuellement une orientation de développement des entreprises vietnamiennes du textile-habillement.



L'écologisation des chaînes de production dans l'industrie du textile-habillement est une tendance mondiale que les entreprises doivent mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Par ailleurs, l'UE, qui importe chaque année pour plus de 4 milliards de dollars de textile-habillement vietnamien, a proposé d'appliquer certaines réglementations écologiques aux vêtements commercialisés sur son marché.



Face aux exigences strictes des marchés, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont changé et s’orientent désormais vers la production verte. Par exemple, la société par actions Hanosimex et le groupe sud-coréen Hansae coopèrent dans un projet de production de tissus recyclés au Vietnam.



Selon K.Kim, directeur général adjoint du groupe Hansae, Hanosimex et Hansae seront les premières sociétés de l'industrie textile au Vietnam à prendre un tournant historique avec la construction d'une chaîne d'approvisionnement complète (fil - tissage - teinture – couture) et exclusive pour les produits recyclés.



Les deux parties mettront en œuvre au Vietnam un projet de production de fils et de tissus à partir de fibres recyclées. Tous les produits de l'usine seront cousus pour l'exportation. Environ 4.000 tonnes de tissus recyclés destinés au marché de l'UE seront mis en production dans un proche avenir.



Le projet vise également à fabriquer d’autres produits pour un développement sur d’autres marchés tels que les Etats-Unis et le Japon, dans le but de porter le chiffre d’affaires des deux parties à 500 millions de dollars en 2025 et à 1 milliard de dollars en 2030.



Au Sud, l’atelier de confection Spectre, avec un capital 100% danois, s’appuiera sur l’énergie solaire pour une partie de son fonctionnement.



Cette usine de vêtements de sport outdoor destinés à l'exportation est la 3e de Spectre au Vietnam. Il s’agit d'un investissement direct danois dans la province d’An Giang, d'un capital total de 17 millions de dollars.



En utilisant l'énergie solaire et une conception moderne, l'usine peut réduire ses émissions d'environ 1.600 tonnes de CO2 par an.-VNA