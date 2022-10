Hanoï (VNA) - Après 33 ans d’existence, l’École d’hôtellerie-restauration Saigontourist (STHC) continue de former des employés hautement qualifiés pour le développement du secteur touristique au Vietnam.



Apprentis de l’École d’hôtellerie-restauration Saigontourist visitant la tour Po Klong Garai à Ninh Thuân (Centre). Photo : Saigontourist/CVN

Lors d’une cérémonie célébrant son anniversaire, le 15 septembre dernier, l’École d’hôtellerie-restauration Saigontourist s’est vu décerner le titre d’“Établissement emblématique de formation des métiers du secteur touristique du Vietnam” par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam et l’Association vietnamienne du tourisme.



“Avec plus de 33 ans de développement, l’École d’hôtellerie-restauration Saigontourist est toujours le premier choix des parents et des jeunes attirés par l’industrie touristique. Notre école a toujours créé les meilleures conditions pour que les étudiants puissent pratiquer le métier en classe et dans les ateliers simulés comme les hôtels 4 ou 5 étoiles”, a partagé sa rectrice Vo Thi My Vân.



L’école se concentre toujours sur un apprentissage pratique et concret, ce qui fait sa différence avec les autres établissements. Elle propose des formations du niveau débutant à intermédiaire, dans des disciplines variées telles que guide touristique, gestion en hôtellerie et en restauration, technique de transformation et de cuisson des aliments, bartender, gestion d’agence de voyage ou marketing du tourisme.



Opportunités pour les apprentis



La devise de l’école est “Enseigner ce dont les apprentis et la société ont besoin” afin que les étudiants puissent être confiants en leurs compétences et leur avenir. Son programme de formation est construit selon les normes internationales avec 70% de temps de pratique, intégrant l’industrie 4.0, aidant les apprentis à maîtriser les différentes compétences professionnelles.

Cours pratique de l’école Saigontourist. Photo : Saigontourist/CVN

En plus de la connaissance des métiers, ils sont également formés aux compétences “douces” telles que confiance en soi, créativité, intelligence émotionnelle, langues étrangères… qui les aident à s’adapter à tous les environnements de travail.



Hormis le système intermédiaire régulier, l’école Saigontourist inscrit en permanence des étudiants dans des cours professionnels de courte durée, du niveau débutant à avancé, et des cours de formation en gestion dans les hôtels ou les restaurants. En outre, elle ouvre des classes spéciales, comme la cuisine indienne et des formations à la demande pour des centaines d’entreprises à travers le pays sur différents sujets (réception, restauration, hôtellerie, compétences en communication, services à la clientèle, anglais du tourisme).



De plus, l’établissement dispose d’un service de soutien à l’emploi, qui fait le pont entre les entreprises et les étudiants. Trimestriellement, il organise des séminaires de carrière et de recrutement avec la participation des principaux hôtels, restaurants et agences de voyage de Hô Chi Minh-Ville, afin de trouver des opportunités d’emplois appropriées pour des nouveaux diplômés.



Dans le même temps, l’école invite des experts internationaux primés afin d’améliorer les compétences de ses étudiants. En particulier, en 2022, elle met en œuvre le programme “Donner des ailes aux rêves avec l’école Saigontourist”, proposant des emplois pour les étudiants en Australie, en France, en Allemagne ou à Singapour.



Au cours de ces 33 dernières années, l’école Saigontourist a formé plus de 60.000 étudiants avec un taux d’emploi de plus de 90%. Elle a fourni des employés hautement qualifiés pour servir le réseau de Saigontourist et les agences touristiques à travers le pays, apportant une grande contribution au développement de l’industrie touristique du Vietnam. Nombre d’entre eux répondent aux besoins de recrutement d’entreprises étrangères, de compagnies aériennes, de paquebots internationaux.



Afin de gagner du temps et d’améliorer les compétences des apprentis, l’école Saigontourist a mis en place un programme de formation complémentaire. Permettant aux étudiants d’obtenir des équivalences et d’intégrer directement un cursus universitaire à l’issue de leurs études professionnelles, ce programme aide les étudiants à obtenir à la fois un diplôme universitaire et un diplôme professionnel de l’école Saigontourist. -CVN/VNA