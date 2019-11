L’ écotourisme est une forme de voyage respectueux des espaces naturels et des populations locales rencontrées. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - L'écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. Afin de profiter pleinement des joies de l’écotourisme, il est indispensable de bien choisir son séjour.

Ces éco-logements répondent non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi vous fait profiter de la beauté des paysages et de l'authenticité des populations locales.



Mai Châu Ecolodge



Située dans la province de Hoà Binh, à seulement 135 km à de Hanoï, Mai Châu est une région montagneuse magnifique du Nord où cohabitent de nombreuses minorités ethniques tels que les Tày, les H'mông et les Thaï. Son atmosphère apaisante, sa faune et sa flore luxuriante séduisent les touristes internationaux.



Niché au cœur de cette jolie vallée, Mai Châu Ecolodge demeure un lieu idéal pour les exploreurs. D’une part, il est construit selon le respect de l’architecture traditionnelle de thaï avec des matériaux naturels tels que des feuilles de palmiers, du bambou et du bois.



D’autre part, dans le but de soutenir et mettre en avant la culture autochtone, Mai Châu Ecolodge dispose d’une équipe composée de 95% de locaux. Vous rencontrerez les villageois en costume traditionnel et dégusterez les produits artisanaux.



À Mai Châu Ecolodge, les voyageurs peuvent participer à une série d’activités passionnantes et inoubliables. D’abord, la promenade à pied, à vélo ou même en barque pour contempler les paysages époustouflants et visiter les villages aux alentours tels que Chieng Sai, Cha, Na Tang... Chaque village possède ses propres caractéristiques culturelles qui ne manqueront pas de vous surprendre. L’écolodge possède également une piscine pour vous détendre après une journée d’exploration.



Au milieu des montagnes, des collines de thé et des rizières en terrasse, vous aurez la chance de découvrir les ethnies locales et les rejoindre dans leurs activités quotidiennes.



À la nuit tombée, la musique prendra le relais. Les voyageurs auront l’opportunité d’apprécier les spectacles de danse et de musique folklorique. Ensuite, vous dégusterez le ruou cân, un alcool unique fabriqué à partir de riz fermenté et siroté avec un chalumeau de bambou. Une expérience merveilleuse que vous n’êtes pas prêt d’oublier !



Huê Ecolodge



Ancienne capitale impériale vietnamienne de la dynastie Nguyên, Huê constitue une destination historique et culturelle immanquable pendant votre périple. Conservant son rythme de vie tranquille et sa beauté intemporelle, cette ville offre aux touristes des expériences gourmandes et culturelles enrichissantes.



Vous pourrez visiter la cité impériale dans son ensemble : porte Ngo Môn, palais de la suprême harmonie, théâtre royale, palais de Khon Thai et palais de Thê Miêu. Une excursion en bateau sur la rivière des Parfums vous permettra d’admirer les différents aspects de la ville d’un point de vue unique et original.



En traversant la rivière, vous rejoindrez l’ancien village Thuy Biêu où se trouve Huê Ecolodge. Ce site propose 10 charmants bungalows entièrement construits avec des matériaux naturels tels que le bambou, le bois, le rotin et la paille. Ils sont entourés d’un verger avec le fameux fruit de Thanh Trà, un type de pamplemousse dédié à la famille royale jadis, permettant aux visiteurs une véritable immersion dans la nature.



Là, les voyageurs pourront profiter de nombreuses activités. D’abord, la balade à vélo pour visiter les villages aux alentours. Vous aurez également la possibilité de participer à plusieurs activités agricoles telles que labourer la terre, arroser les plantes, cueillir les fruits ou pêcher dans la lagune de Dâm Chuôn.



Ensuite, vous découvrirez les villages artisanaux traditionnels et vous pourrez créer de vos propres mains des éventails en papier ou des peintures, etc. De magnifiques souvenirs à rapporter chez vous.



Pour les fins gourmets, de nombreux cours de cuisine à la vietnamienne vous seront proposés. Les pieds fatigués trouveront réconfort dans le bain de pieds aux herbes, un vrai bonheur !



Mekong Lodge



Le Mékong et son delta évoquent un sentiment de mystère et d’exotisme. Situé à Cai Bè, à 120 km de Hô Chi Minh-Ville, Mekong Lodge vous permet de découvrir les sites incontournables de la région, y compris les rizières, les marchés flottants, les vergers tropicaux et les villages artisanaux traditionnels.



Niché sur une île de la rivière de Tiên, bras antérieur du Mékong, Mekong Lodge est accessible par bateau à partir du port de Cai Bè. Il dispose de 30 bungalows privés, charmants, entièrement construits à base de matériaux locaux ainsi que d’un restaurant avec une vue saisissante. Son architecture représente les caractéristiques typiques des cottages traditionnels des régions rurales méridionales du Vietnam. Entouré de nombreux jardins et de riches arbres fruitiers (ramboutans, longanes, manguiers et durians), le lodge est un véritable oasis.



Mekong Lodge est non seulement un lieu de vacances, mais aussi un endroit de détente et de découverte avec de nombreuses activités : la visite du marché flottant, la cueillette, la pêche dans les étangs, etc. Il s’agit du premier complexe éco-touristique du delta du Mékong à s’engager pleinement dans le tourisme responsable.



Cân Tho Ecolodge



Si vous souhaitez aller plus loin dans l’exploration de la beauté du delta, allez séjourner à Cân Tho Ecolodge. Situé au bord de la rivière de Ba Lang, dans la ville de Cân Tho, cet éco-hébergement est un havre de paix luxueux, valorisant la nature et la culture locale.



Cân Tho Ecolodge se compose de 12 grands bungalows de quatre chambres et un restaurant entièrement construit avec des matériaux respectueux de l’environnement. Les clients pourront s’imprégner de l’atmosphère paisible tout en profitant de la nourriture et des services proposés par les locaux.



À Cân Tho Ecolodge, vous pouvez participer à de nombreuses activités attrayantes permettant d’explorer cette terre mystérieuse. D’abord, une excursion à vélo ou en barque autour afin d’admirer les vergers et de visiter le marché flottant typique de Cai Rang – Puis Phong Diên, l’ancienne maison de BinhThuy ainsi que le joli jardin de Bang Lang.



Enfin, venez assister à un cours de cuisine et plongez dans la gastronomie de cette terre fertile. Vous aurez l’occasion de déguster et de préparer vous-même un repas de style méridional.



Au cours de leur voyage au Vietnam, les touristes auront l’opportunité de visiter les merveilles de la nature ainsi que les sites historiques. Les activités de ces quatre éco-hébergements permettront aux voyageurs de vivre l’expérience la plus authentique et la plus profonde des différentes régions du Vietnam. Un voyage inoubliable ! - CVN/VNA