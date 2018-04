Pékin, 30 avril (VNA) - À l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975) et de la Fête du Travail (1er mai), l'Ambassade du Vietnam en Chine a organisé samedi 28 avril un programme artistique et d'échange sportif avec la participation de l'ambassade du Laos en Chine.

L'ambassadeur vietnamien en Chine, Dang Minh Khoi, prend un discours d'ouverture. Photo: VNA

Prenant la parole, l'ambassadeur vietnamien en Chine, Dang Minh Khoi, a souligné que dans la lutte d’hier pour la libération et la réunification nationale ainsi que dans l’actuelle œuvre d’édification et de développement national, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens reçoivent toujours le soutien et l'aide précieux de leurs homologues laotiens.

Réaffirmant que la politique étrangère du Vietnam consiste à attacher de l'importance au développement des relations de bon voisinage avec les pays voisins tels que le Laos, la Chine et le Cambodge, il a souhaité que les relations Vietnam - Laos, Vietnam - Chine et ASEAN - Chine soient constamment renforcées et développées en tous domaines, contribuant de manière significative à la cause d’édification et de développement de chaque pays comme à la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur du Laos en Chine, Vandy Bouthasavong, a chaleureusement félicité l'ambassadeur Dang Minh Khoi et tous les cadres et travailleurs de l’Ambassade du Vietnam en Chine à l'occasion du 43e anniversaire de la Réunification nationale et de la Fête du travail.

Le diplomate laotien a souligné que cette activité d’échange significative contribuerait au resserrement et au renforcement des relations d’amitié entre les ambassades des deux pays en Chine et manifestait de manière vivante l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux peuples.