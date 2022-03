Photo: The Vietage

Hanoï (VNA) - Le wagon du train de luxe The Vietage sera à nouveau exploité à partir du 1er avril pour servir les passagers sur le trajet Da Nang-Quy Nhon (Binh Dinh), a annoncé la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR).

Ouvert en juillet 2020, il comprend 12 sièges conçus de manière optimale pour le confort et l'intimité des clients, leur offrant des expériences de voyage luxueuses ainsi que des services de haute qualité tels que restaurant, bar et salle de massage.

Photo: The Vietage

Fin 2021, le trajet de six heures de The Vietage a été classé parmi les six meilleurs voyages en train en Asie par la chaîne américaine CNN.

"Le paysage est aussi paisible que luxuriant: des buffles d'eau paissent dans de vastes champs, d'humbles villages défilent et des champs incroyablement verts ne demandent qu'à être photographiés", explique CNN. -VNA