Hanoi (VNA) – Le Voyage d’entrepreneuriat 2019 a été officiellement lancé le 1er octobre à Hanoi sur le thème "Pourquoi le Vietnam?", réunissant 120 jeunes désireurs de créer une start-up dans le secteur du tourisme.

Les représentants des organisateurs présentent le 1er octobre à la presse le Voyage d’entrepreneuriat 2019. Photo : NDEL

Ce programme devrait mobiliser des entrepreneurs et étudiants jeunes et créatifs avec des produits et des idées innovants dans les domaines du tourisme et de la technologie, selon le comité organisateur.Le voyage qui se déroulera officiellement du 10 octobre au 7 novembre, partant de la province de An Giang et passant du Sud au Nord par huit provinces et villes: Kiên Giang, Bên Tre, Dak Lak, Binh Dinh, Huê, Ninh Binh, Yên Bai et Lào Cai.Une série de programmes de formation et de concours seront offerts dans le cadre du programme pour tester les compétences en matière d’applications technologiques permettant de créer des solutions de voyage en ligne et de promouvoir le tourisme au moyen d’excursions aux destinations touristiques locales.En outre, un séminaire sur l’innovation pour promouvoir le tourisme sera également organisé pour faire la synthèse des connaissances acquises au cours des activités susmentionnées.À la fin du voyage, les participants assisteront au Festival des start-up et des technologies du Vietnam (Techfest 2019) dans la province de Quang Ninh, le plus grand événement annuel pour la communauté des start-up innovantes du paysL’édition 2019 sera co-organisée par le Centre de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes (sYs) relevant du comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et Sun Bright Communication JSC, sous le parrainage de Habeco, Plaumai Eco, Nestle et Ruby’s Midu, en compagnie des marques de voyages renommées. – VNA